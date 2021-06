Sproščanje ukrepov v Angliji naj bi se odložilo za štiri tedne

08.09 V Severni Makedoniji prvič po desetih mesecih covid-19 ni zahteval življenj

07.45 Angležem se obeta podaljšanje ukrepov

07.40 Indija z najmanj dnevnimi okužbami od marca letos

FOTO: Money Sharma/AFP

05.00 Bolonjski knjižni sejem tudi letos na spletu

Iz Severne Makedonije so v nedeljo sporočili, da covid-19 prvič po desetih mesecih ni zahteval življenj. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da v zadnjih 24 urah ni umrl noben covidni bolnik, kar se je zgodilo prvič po 2. septembru lani, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Po 3068 testih pa so v zadnjih 24 urah potrdili osem novih okužb z novim koronavirusom, so sporočili v nedeljo. Na ministrstvu so pri tem poudarili, da virus še zdaleč ni premagan, da pa gre za majhno zmago in da upajo, da so blizu konca te preizkušnje. Izpostavili so pomen nadaljnjega spoštovanja ukrepov in množičnega cepljenja kot edinega načina za zmanjšanje števila smrtnih žrtev.Visoki ministri so podpisali sklep o odložitvi odprave vseh omejitev za preprečevanje širjenja koronavirusa v Angliji po 21. juniju, poroča BBC. Kot so vladni viri povedali BBCu, bodo najnovejša pravila ostala veljavna še štiri tedne po tem datumu (do 19. julija). Predvidevajo, da bote informacije kasneje potrdil na novinarski konferenci. O podaljšanju ukrepov bo ta mesec glasoval spodnji dom parlamenta, to pa bi lahko sprožilo precejšen upor konservativcev. V realnosti to pomeni, da bodo nočni klubi ostali zaprti, ljudi pa naj bi še vedno spodbujali, da delajo od doma – kjer je to mogoče. Podaljšanje teh ukrepov predstavlja veliko oviro za številna podjetja – zlasti v močno prizadetem gostinskem sektorju, ki je namreč svoje upe polagal v popolno odprtje poleti, da bi si s tem povrnili nekatere izgube v preteklem letu, navaja Guardian.V Indiji so v ponedeljek potrdili 70.421 novih primerov okužbe s koronavirusom v zadnjih štiriindvajsetih urah, kar je najmanj od 31. marca letos, kažejo podatki indijskega zdravstvenega ministrstva. Skupno je bilo v tej azijski državi okuženih 29,51 milijona ljudi, skupno pa je umrlo 374.305 oseb, danes ponoči so se te številke zvišale še za 3921, navaja britanski Guardian.Sejem otroške in mladinske literature v Bologni tudi v letošnji izdaji, ki se pričenja danes, poteka na spletu. Ker je sejem v fizični obliki odpadel že drugo leto zapored, je ponovno preloženo tudi slovensko častno gostovanje v Bologni, ki bo tako najverjetneje izvedeno v letu 2024, so za STA pojasnili na Javni agenciji za knjigo (Jak). Bolonjski knjižni sejem bo potekal do 17. junija in bo po napovedih organizatorjev ponudil pester program konferenc, razglasitev nagrad, delavnic, razstav, pogovorov, forumov in srečanj. »Do ponovnega snidenja v živo od 21. do 24. marca 2022 smo za drugo spletno izdajo sejma pripravili odličen program dogodkov,« so zapisali na spletni strani sejma.Kot napovedujejo, bodo v sklopu sejma v živo organizirana srečanja z vrsto izjemnih gostov, ki se bodo posvetili pomembnim vprašanjem sektorja. Med novostmi letošnje izdaje pa je po njihovih navedbah program dogodkov, ki jih neposredno organizirajo razstavljavci na sejmu. Spletna izdaja sejma bo ponudila skupaj približno 60 dogodkov. V virtualni galeriji bo na ogled deset razstav, med njimi bo 55. razstava ilustracij in samostojna razstava švicarske ilustratorke Albertine, 700. obletnico smrti Danteja Alighierija pa bodo obeležili z mednarodno razstavo del ilustratorjev, ki mladim bralcem predstavljajo življenje slovitega italijanskega pesnika.