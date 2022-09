Srečno, učenci in dijaki!

Za skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov se je začelo novo šolsko leto, ki se po treh neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, vrača v ustaljene tirnice. Pouk bo potekal v razredih, kjer stroka priporoča prezračevanje. Prvič bo šolski prag prestopilo 20.797 prvošolcev.

Prvi šolski dan je za večino osnovnošolcev minil v sproščenem in veselem vzdušju. Otroci so se veselili ponovnega druženja s sošolci, tudi domače naloge danes še ne bo. Začetka šole pa so se zagotovo najbolj razveselili prvošolci, ki so jih v vseh osnovnih šolah po državi lepo sprejeli in jim v razredih nadeli rumene rutice. Tako učenci kot dijaki pa so zadovoljni, da so k pouku lahko prišli brez mask. Prijetno vzdušje med osnovnošolci in dijaki ljubljanskih osnovnih in srednjih šol pa so ovekovečili tudi Delovi fotografi.

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo