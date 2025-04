Glavobol za voznike: obnovitvena dela na avtocesti že povzročajo zastoje

Bliža se poletna sezona in z njo povečan obseg prometa. Zaradi številnih del in obnov nastajajo daljši prometni zastoji, predvsem na štajerski avtocesti na odseku Dramlje–Slovenske Konjice ter na območju Brezovice in Vrhnike.

Na štajerski avtocesti je danes ob 5. uri začel delovati režim 1+1+1 zaradi začetka intenzivnejših obnovitvenih del. Do začetka aprila so dela potekala na desnem robu smernega vozišča proti Ljubljani, pri čemer je bil zaprt odstavni pas med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro.

Prometna ureditev 1+1+1 bo predvidoma trajala do konca junija. Režim pomeni, da bosta v jutranjih konicah odprta dva prometna pasova proti Ljubljani, eden pa proti Mariboru, medtem ko bo v popoldanskih konicah promet urejen v obratni smeri – dva pasova proti Mariboru, eden proti Ljubljani.

Med delavniki bo prilagojena ureditev veljala od 5. ure zjutraj, ob koncih tedna pa bo prometni režim prilagojen pričakovanim prometnim obremenitvam, so pojasnili na spletni strani Darsa.

Shema prometne ureditve 1+1+1 na območju obnove štajerske avtoceste FOTO: Dars

Obnova predorov in viaduktov, ki spada med najzahtevnejša dela, se bo predvidoma začela konec junija. Naslednjih 90 dni bo promet predvidoma preusmerjen na drugo polovico avtoceste. Potekal bo dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bo v tem času zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

Po podatkih Darsa obnovljeni odsek spada med srednje obremenjene dele avtocestnega omrežja. Kljub temu je tovornega prometa in dnevnih voženj vse več. Ključna zapora bo izvedena v poletnih mesecih, ko so obremenitve zaradi vsakodnevnih migracij nekoliko manjše, čeprav je obenem pričakovati več dopustnikov.

Nastajali bodo zastoji v prometnih konicah, zato pri Darsu voznike opozarjajo, naj ostajajo na avtocesti, saj bo vožnja po regionalnih cestah časovno še bolj obremenjujoča. Poleg tega poudarjajo, da za tovorna vozila, ki nimajo lokalnega cilja, že zdaj velja prepoved vožnje po lokalnih in državnih cestah na tem območju.

Obnovitvena dela bodo trajala dve sezoni

Obnova odseka štajerske avtoceste v vrednosti dobrih 61 milijonov evrov vključuje prenovo 13 kilometrov smernih vozišč avtoceste proti Ljubljani in Mariboru ter sanacijo viaduktov in mostov.

Vzpostavljeno bo tudi prisilno prezračevanje v vseh predorskih ceveh, posodobili bodo odvodnjavanje in notranje obloge predorov Pletovarje in Golo rebro, uredili ubežne poti skozi obstoječa prečnika v predorih, zamenjali nizkonapetostno opremo in nadzorno-krmilni sistem ter postavili nove protihrupne ograje na izpostavljenih lokacijah.

Včerajšnji zastoj avtocestnem odseku, kjer je bil do začetka aprila zaprt le odstavni pas. FOTO: Marko Štor

Pri Darsu voznike pozivajo k strpnosti, doslednemu upoštevanju prometne signalizacije in ohranjanju varnostne razdalje. Prav tako naj se izogibajo nenadnim menjavam prometnih pasov in se pravilno razvrščajo pred zožitvami.

Obnovitvena dela bodo trajala dve gradbeni sezoni – v pomladno-poletni sezoni to in prihodnje leto. Če je prehladno, dela niso izvedljiva. V poletnih mesecih bo zaprto smerno vozišče proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer.