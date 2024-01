Starostnik v domu nima poškodb, šlo naj bi za osamljen primer

Po tem, ko je v torek sorodnica udarila oskrbovanca v DSO Grosuplje in posnetek delila na omrežju tiktok, sta se na dogodek danes odzvala državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič in direktorica Doma starejših občanov (DSO) Grosuplje Metka Velepec Šajn.

»V domu smo pretreseni in dogodek obsojamo. Imamo ničelno toleranco do nasilja, tega se zavedajo tudi zaposleni, ki so ob dogodku takoj ukrepali in poklicali vodjo oddelka, mene in policijo. Sama sem bila, tako kot policija, takoj tam. Skupaj smo izvedli vse postopke in ukrepe za zaščito stanovalca. Varovanec nima poškodb, takoj je dobil oskrbo in psihosocialno pomoč,« je dejala Velepec Šajnova in dodala, da sodelujejo z vsemi pristojnimi.

Luka Omladič je poudaril, da se moramo ob ničelni toleranci do nasilja zavedati, da so starejši ena najbolj ranljivih skupin. Razložil je, da je bilo tudi ministrstvo včeraj obveščeno o dogodku in je takoj kontaktiralo vodstvo zavoda in se prepričalo, da so bili postopki – prijave ustreznim organom – tudi uresničeni. »Za nas je pomembno to, ali je bila žrtev ustrezno zaščitena, kako je prišlo do samega primera nasilja in kako sta osebje in dom odreagirala. Prepričali smo se, da je dom ustrezno zaščitil žrtev, sam dogodek je povzročil obiskovalec.« Osebje doma je po sekretarjevih besedah zelo hitro zaznalo nasilje in preprečilo nadaljnjo zlorabo.

Širše gledano se po njegovih besedah na ministrstvu zavedajo problema nasilja. »Nasilje v domovih za starejše je redko. Gre za ekscesne pojave, domovi so varno okolje, moramo pa zaradi ničelne tolerance do nasilja biti ves čas pozorni in poskušamo nasilje naslavljati.«

Dr. Luka Omladič, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po njegovih besedah je že poleti minister za solidarno prihodnost Luka Mesec ustanovil posvetovalno skupino, ki je decembra lani končala svojo nalogo s poročilom s pregledom protokolov in opredelila poti, kako delovati naprej. »Posvetovalna skupina se bo letos formalizirala in postala stalno telo na ministrstvu. Načrtujemo tudi širšo medijsko akcijo o preprečevanju nasilja. V okoliščinah, ko nasilje postaja spektakel, se moramo zavedati, da ga to še spodbuja. Diskretnost in zadržanost sta tukaj res potrebni na ravni vseh, ki se s tem soočamo kot gledalci.«

Direktorica zavoda je v nadaljevanju zatrdila, da gre za prvi tovrstni primer v Grosuplju. »Mislim, da je to popolnoma osamljen primer, kajti s sorodniki oskrbovancev in obiskovalci imamo dobre odnose. Le kadrovsko imamo težave, tako kot vsi drugi domovi. Predvsem z bolniškimi staleži. Tudi naš kader je obremenjen, nekateri izgorevajo. Poteka pa tudi zamenjava generacij in imamo zaposlenega več mlajšega kadra, mladih mamic, ki imajo v tem obdobju veliko izostankov z dela zaradi nege.

Zaradi stanja v domovih za starejše je SDS za danes zahtevala sklic izredne seje DZ.