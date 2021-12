Starši si predstavljajo, da je šola à la carte

Večina učencev in dijakov se v šolah štirinajst dni samotestira. Po podatkih ministrstva je bilo v ponedeljek učencev, ki se zaradi nasprotovanja ukrepom šolajo na daljavo, 4221 ali 2,19 odstotka vseh. Čeprav jih je zelo malo, v šolah opozarjajo, da se večino časa ukvarjajo prav z njimi. Ravnatelji opozarjajo, da gre velikokrat za izigravanje ukrepov. Starši, ki samotestiranju nasprotujejo, otroka pošljejo na testiranje, kadar je v šoli ocenjevanje, ki ga na daljavo ne sme biti.

V ponedeljek se je testiralo največ učencev in dijakov do zdaj. Pozitivnih je bilo 180 učencev od skupaj 135.513 učencev, kolikor se jih je samotestiralo, to je 0,13 odstotka. Samotestiralo se je še 19.207 dijakov, pozitivnih je bilo 45 ali 0,23 odstotka. Koliko od teh je bilo pozitivnih tudi na testu PCR, na ministrstvu za izobraževanje ne vedo.

Učenci, ki nimajo soglasja za samotestiranje, ne smejo v šolo. Tudi teh je vse manj. Sedemnajstega novembra soglasja ni imelo 7263 učencev, v ponedeljek je bilo teh otrok 4221 ali 2,19 odstotka. Šole morajo zanje organizirati šolo na daljavo v skladu s svojimi zmožnostmi. Nekatere le pošiljajo gradiva, druge imajo videokonference neposredno iz učilnice. Učitelji in ravnatelji so podprli odločitev ministrstva, da ocenjevanja na daljavo ne sme biti, a niso pričakovali iznajdljivosti nekaterih staršev.

Znajdi se

Več učiteljev in ravnateljev nam je povedalo, da nekateri starši, ki nasprotujejo samotestiranju, otroka vendarle pošljejo na testiranje, ko je v šoli ocenjevanje. »Otrok pride v šolo s potrdilom, zato ga moraš sprejeti, ker je testiran. Potem pričakuje, ne le da bo pisal test, ampak da bo vprašan še vse drugo, ko je že tam. To počnejo za preverjanja in ocenjevanja. Ampak šola ne more biti à la carte,« je oster ravnatelj šentjurske Osnovne šole Hruševec Robert Gajšek. Pravi, da to še zdaleč niso vse ideje. »Izigravajo vse, kar je mogoče. Nekateri so soglasje vzeli za en teden, da bi otrok imel šolo na daljavo in bi tako lahko šli na morje. Ko sem vprašal, zakaj ne bi izkoristili petih dni dopusta, so pojasnili, da bodo to izkoristili spomladi.«

Predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da je tudi interpretacija ministrstva taka, da otrok lahko pride v šolo zgolj pisat test, če je testiran. Na vprašanje, ali lahko ima tudi soglasje samo za en dan, Pečan odgovarja: »Nikjer ni zapisano, da to ni mogoče. Gotovo pa ni možno pomisliti na vse pomanjkljivosti, ki jih posamezniki izkoristijo.« Ta teden so imeli ravnatelji sestanek z ministrstvom za izobraževanje, a še vedno nimajo odgovora glede spoštovanja ukrepov. »Nobenih kazni ni, le prepričevali naj bi in naredili uradni zaznamek. Ampak to ni nič. Dejstvo je, da otrokom lastni starši jemljejo pravico do kakovostnega izobraževanja,« je jasen Gajšek.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj se strinja z oceno, da gre za šolo à la carte: »Za zaposlene nastajajo s tem povečane obremenitve, glede katerih pristojni ravnajo, kot da jih sploh ni. Dodatna nevarnost je v predlogu PKP 10, po katerem se šola na daljavo vse bolj uveljavlja kot alternativna možnost izobraževanja, kar seveda ni. In po tem predlogu bi o tem – o posegu v ustavne pravice otrok – lahko odločal kar ravnatelj!«