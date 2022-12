Številke spolno prenosljivih okužb podcenjene, največ je klamidije

V prvem letošnjem tromesečju so pri nas ugotovili 369 primerov spolno prenesenih okužb, pri čemer število ne vključuje okužb s HIV in virusoma hepatitisa B in C, temveč klamidijo, gonorejo, sifilis, genitalne bradavice in genitalni herpes. Podatki podcenjujejo pojavljanje okužb, saj spolno prenosljive bolezni v Sloveniji pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene.

Porast spolno prenosljivih okužb v sodobni družbi gre pripisati dostopnosti potovanj in padanju tabujev, povezanih s spolnostjo. Potrebovali bi več specialistov dermatovenerologije, še bolj kot to pa preventivni program na državni ravni, s katerim bi ozaveščali tudi o pomenu zaščite pri spolnem odnosu.

Od 1. januarja do 31. marca letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) dobili prijavo o 89 primerih spolno prenesene klamidije, 74 primerih gonoreje in 21 primerih sifilisa (zgodnjega in neopredeljenega). Med prijavljenimi spolno prenosljivimi okužbami po sindromih ali povzročiteljih je bilo tudi 67 primerov genitalnih bradavic in 30 primerov genitalnega herpesa.

V celotnem letu 2020 je bilo prijavljenih 1511 primerov spolno prenesenih okužb, slaba četrtina manj kot leto pred tem. To število ne vključuje primerov okužbe s HIV in hepatitisoma B in C. Podatki za leto 2021 še niso na voljo, dobili naj bi jih do konca tega leta ali sredine januarja prihodnje leto.

Najpogostejša klamidija

Med najpogostejšimi prijavljenimi bakterijskimi spolno prenesenimi okužbami pri nas je klamidija. Pri večini žensk in skoraj polovici moških poteka brez bolezenskih težav in znakov ter mine brez posledic. Nezdravljena pa lahko, predvsem pri ženskah, napreduje in povzroči resne težave, kot so vnetja v mali medenici, zunajmaternična nosečnost, splav in neplodnost. Ker okužb pogosto ne prepoznamo, laboratorijskih preiskav je malo, zamujamo priložnosti za zdravljenje in preprečevanje poznih posledic, predvsem za rodno zdravje žensk.

Zadnji otrok s kongenitalnim sifilisom se je v Sloveniji rodil leta 1986. FOTO: Shutterstock

Manjša nihanja prijavne incidence pri okužbah iz leta v leto so, kot izhaja iz poročila NIJZ za leti 2019 in 2020, posledica nihanj v obsegu testiranja in doslednosti pri prijavljanju, ne pa sprememb v pogostosti okužb med prebivalstvom. Kako nedosledno je prijavljanje klamidijske okužbe, pove podatek, da so med letoma 2007 in 2010 zdravniki prijavili le 35 odstotkov okužb, ki so jih prepoznali z mikrobiološkimi preiskavami na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete.

Veliko večino okužb, 78 odstotkov, so letos prijavili dermatovenerologi, 11 odstotkov ginekologi, šest odstotkov infektologi, tri odstotke mikrobiologi ter po en odstotek urologi in epidemiologi. Po en primer spolno prenesene okužbe sta prijavila specialist splošne medicine in pediater.

Večino primerov spolno prenosljivih okužb so letos prijavili dermatovenerologi. INFOGRAFIKA: Delo

Zelo pomembno je testiranje

V zadnjih letih se je (z izjemo leta 2020 zaradi epidemije koronavirusa in posledične nedostopnosti zdravstvenih storitev, tudi testiranja) povečalo število primerov gonoreje. Največji porast je na račun števila primerov med moškimi, predvsem tistimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri tej skupini je tudi največ primerov zgodnjega sifilisa, bolezni, ki je bila nedolgo nazaj že skoraj izkoreninjena. Nezdravljen lahko resno poškoduje srce, možgane ali druge organe in je smrtno nevaren. Presejalno testiranje na spolno prenosljive bolezni je zato nadvse pomembno.

Testiranje je pri nas dobro dostopno. Na Infekcijski kliniki v Ljubljani testirajo na HIV in hepatitisa B in C, na Zavodu RS za transfuzijsko medicino ob tem še na sifilis, a so pri njih testiranja samoplačniška. Med 1. januarjem 2020 in 13. decembrom letos so v njihovem Centru za ugotavljanje označevalcev okužb presejalno testiranje na sifilis opravili pri 1343 samoplačnikih in odkrili 17 aktivnih okužb (letos šest, lani štiri). Testirna mesta po Sloveniji so zbrana na spletnem naslovu kajisces.si/mesta/.

Ob sumu na katerokoli spolno prenosljivo okužbo je treba obiskati osebnega zdravnika ali ambulanto nujne medicinske pomoči, kjer izdajo napotnico za specialista. Na nekatere bolezni lahko testirata urolog in ginekolog. Kakovostno, brezplačno in zaupno presejalno testiranje na HIV, hepatitisa B in C, oralno in rektalno gonorejo za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, izvajajo tudi v Legebitri. S pomočjo finančnih sredstev, ki jim jih je za program Expand odobrila Evropska unija, bodo lahko razširili testiranje na virus HIV, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe še na spolne delavce, migrante in osebe, ki si injicirajo drogo.