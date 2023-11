Številne nejasnosti glede novosti pri evidentiranju

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji ponedeljek, 20. novembra, se bodo začela uporabljati določila zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, do katerih so številni delodajalci kritični, saj so prepričani, da prinašajo predvsem nepotrebne dodatne administrativne obremenitve. Na ministrstvu za delo odgovarjajo, da je poglavitni namen sprememb zakonodaje, ki so jih pripravljali od leta 2019, v mandatih treh vlad, zaščita delavca in njegovih pravic. Napovedujejo tudi, da so pripravljeni poseči v člene, ki se bodo v praksi pokazali za neživljenjske.