Različne interpretacije, kaj bo z evidencami delovnega časa

Elektronsko evidentiranje delovnega časa bodo morali uvesti le problematični poslovni subjekti, je bil pomemben kompromis, ki so ga socialni partnerji dosegli v ekonomsko-socialnem svetu. Pri noveli zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga bo danes obravnaval in zelo verjetno potrdil državni zbor, pa je kljub načelni usklajenosti predstavnikov vlade, sindikatov in delodajalcev slišati veliko pomislekov, denimo, da se uvaja dodatna birokracija in omejujejo fleksibilne oblike dela.