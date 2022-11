Bešič Loredan: Izgovorov ni več

Na Brdu so bile vodstvom zdravstvenih zavodov predstavljene novosti, ki jih prinašata zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida (ZNUNBZ). Novosti je precej, zato so se posamezni direktorji še vzdržali komentarjev: čakajo, kako bo, ko se bodo začele zadeve udejanjati v praksi.

Na današnjem srečanju je bil najprej predstavljen pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetih zdravstvenih zavodov. Zavodi bodo morali poenotiti akte o ustanovitvi, v 60 dneh od poenotenja pa bodo imeli 30 dni za imenovanje novih članov svetov zavodov. Najkasneje do konca tega leta bodo morali imenovati tudi notranje revizorje, je udeležence spomnil Aleš Šabeder, v. d. urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje. Obvezno vsakoletno notranje revidiranje se bo nanašalo tudi na upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob in vzrokov zanje.

Vlasta Mežek, generalna direktorica Direktorat za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje je podrobneje predstavila spremembe, ki jih prinašata 15. in16. člen ZNUZSZS. Kot nov vir financiranja se uvajajo sredstva prostovoljnih zavarovalnic, predvidoma maja 2023 pa se v izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti vključijo tudi izvajalci zunaj javne zdravstvene mreže.

Glede dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra sta bili do zdaj sprejeti dve uredbi, še ta mesec naj bi bila še ena, s katero se bo med drugim natančneje določalo, kdaj izvajalcu, ki presega glavarinski količnik pripada dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra in koliko bo ta dodatek znašal, dodala pa se bo tudi odgovornost za realizacijo letnega programa ZZZS.

Ker pa se pri izvajanju uredbe za posebne obremenitve zaradi zahtevnega obsega izračunov pojavljajo težave, so na ministrstvu pripravili tabelo za izračun dodatkov za vsakega zaposlenega na nivoju tima.

Višino covid dodatka bo določil minister za zdravje v dveh mesecih od uveljavitve ZNUNBZ, torej, najkasneje julija 2023. Do tega dodatka bo upravičen samo zaposleni, ki izvaja neposredno delo z dokazano obolelim za covidom-19. Jemanje brisov ne šteje za tako delo. Zaposleni bo smel prejeti največ 900 evrov dodatka, dodatek na primarni ravni pa je predviden v višini štiri evre na pacienta.

Strokovnega srečanja na Brdu so seudeležili predstavniki javnih zdravstvenih zavodov kot koncesionarjev. FOTO: Brigite Ferlič Žgajnar/DELO

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da je sistem za leto 2023 v celoti definiran in da so vse poti odprte: »Izgovorov ni več.« Podlago za to dajejo zgoraj naštete zakonske spremembe. Nekatere od njih je za uvedbo ukrepov v praksi treba sicer še uskladiti in sprejeti. Minister pri tem napoveduje sodelovanje z vsemi deležniki. Veliko bo še vprašanj, prve rezultate pa pričakuje konec marca.

Direktorica ZZZS Tatjana Mlakar pozdravlja vse ukrepe, ki bodo vodili k boljši dostopnosti do zdravstvenih storitev: »Skladno s temi ukrepi bomo mesečno spremljali realizacijo ukrepov in ti podatki bodo osnova tako izvajalcem storitev kot vsem ostalim deležnikom za potrebno redefinicijo kakršnihkoli sprememb ukrepov.«

Trenutni podatki kažejo, da izvajalci zdravstvenih storitev po strukturi storitev, ki jih opravljajo, še vedno ne dosegajo obdobja pred covidom, zato bo treba po besedah Mlakarjeve naslednje aktivnosti usmeriti tudi v spremenjeno in drugačno organizacijo dela in delovnih procesov, kjer obstajajo še kakršnekoli možnosti rezerve.

Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar je priznal, da še nikoli niso imeli toliko možnosti, da lahko delo opravljajo nemoteno: »Praktično je plačano vse, kar lahko naredimo.« Izpostavil je, da je število zdravstvenih delavcev v slovenskih bolnišnicah po nekaterih primerjavah blizu evropskega povprečja, zato so ukrepi za izboljšanje produktivnosti dela resnično potrebni. »Mislim, da se moramo v tem trenutku vsi potruditi, da z bolj intenzivnim delom zagotovimo skrajšanje čakalnih dob in osebnega zdravnika za vse državljane,« je dejal.

Dodal je, da ga skrbi sklepanje podjemnih pogodb. Pri zdravstvenih storitvah, ki so stroškovno dobro pokrite, ne bo težav, saj bo za njihovo izvajanje dovolj interesa tudi pri zasebnih izvajalcih. »Problem so tiste storitve, ki so podplačane. Tudi pri podjemnih pogodbah moramo izhajati iz kalkulacije cene,« je pojasnil Pintar, ki se boji, da so pričakovanja zdravnikov in zdravstvenih delavcev glede cene po podjemnih pogodbah nad tem, kar lahko po cenah zdravstvenih storitev plačajo.

»Če nekdo dela pri zasebniku, ki preglede računa od 150-200 evrov, potem ni problem plačati neke solidne cene zdravniku. Če pa so te storitve, ki jih zavod plačuje ovrednotene med 15 in 20 evri, se kalkulacija cen ne izide,« je razložil direktor Združenja. Kalkulirana cena dela zdravnika pri specialističnih dejavnostih je okrog 23 evrov.

Nekoliko bo plačilo sicer izboljšala oprostitev plačila davka pri dodatnem delu zdravstvenih delavcev po podjemni pogodbi, a Pintar ne ve, ali bo to rešitev. »Nismo prepričani ali bomo to, kar lahko plačamo, uspeli približati ambicijam zdravnikov. To je velik izziv pri slabše plačanih dejavnostih.«