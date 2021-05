V ponedeljek se začne prostovoljno samotestiranje dijakov

Začetek samotestiranja učencev in dijakov

​

​Dodatno sproščanje ukrepov v šolah

Razmere v Sloveniji se glede širjenja okužb umirjajo, a za zdaj prehod v zeleno shemo ukrepov še ni možna. je pa vlada včeraj sprejela, da se ukinjajo kontrolne točke na meji z Madžarsko. Dodali so tudi izjemo za vstop v državo brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje v osmih mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Slovenija. Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju.Državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag.je spomnil, da je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 14. maja Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odobrila v uporabo teste za samotestiranje proizvajalca Joysbio. Povdal je, da so se skupaj z epidemiologi in Svetovalno skupino za covid-19 sprejeli odločitev, da s samotestiranjem pričnejo še v tem šolskem letu. »Tako se bomo pripravili na morebitno poslabšanje razmer v jeseni,« je dejal.Pojasnil je, da bo samotestiranje potekalo prostovoljno v domačem okolju. »Logistično je tako lažje, če je otrok pozitiven, ostane doma in ni stresa za starše ali skrbnike, da morajo po otroka v šole. Teste bodo v šolah razdelili dijakom in učencem, ki se bodo odločili za prostovoljno samotestiranje, dijakom predvidoma v petek. Začetek samotestiranja dijakov na domu je predvidoma v ponedeljek.« Datum začetka samotestiranja v osnovnih šolah se še usklajuje, ker še urejajo podrobnosti glede postopkov prepakiranja. Upajo, da bodo začeli v začetku junija. Samotestiranje se izvaja vsakih sedem dni. Učencu in dijaku pripada en test tedensko oziroma pet testov na mesec.V primeru pozitivnega rezultata testa dijak ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki dijaka oz. učenca naroči na PCR testiranje. »Vse dijake in učence prosim, da k samotestiranju pristopijo odgovorno. Vsak od nas, tudi mlajše generacije, lahko vplivamo na potek epidemije, na to kako bo naše življenje potekalo. Samotestiranje je dejanje medgeneracijske solidarnosti,« je pozval. Samotestiranje v osnovih šolah poteka le v zadnji triadi, torej v sedmem, osmem in devetem razredu. Do konca tega šolskega leta bodo omejeni na to triado, dodal pa je, da se v Avstriji testirajo v vseh razredih in glede na epidemiološko situacijo jeseni se bodo odločali, kako naprej.Glede zamika začetka samotestiranja je pojasnil, da so se odločili, da so se odločili še za validacijo, ki je potekala dlje časa. Sprva je bilo namreč napovedano, da se bo samotestiranje začelo sredi aprila.Vindišar je še poudaril, da bo samotestiranje ostalo prostovoljno, a upa, da bo to postalo pomembno orožje v boju proti virusu v jesenskem času.Na srednje šole so poslali dvakratno število testov, kolikor je število dijakov, to je okoli 180.000 testov. Vindišar je dejal, da je pristop izredno pozitiven, ne vedo pa še, kakšen bo odziv dijakov.Državni sekretar na šolskem ministrstvupa je povedal, da se ob upoštevanju priporočil NIJZ in dela v t.i. mehurčkih znova lahko izvajajo vsi programi, vključno z bivanjem v naravi. Izvedba šol v naravi je možna le v okviru enega oddelka, torej mehurčka, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Šolam priporočajo, da v največji možni meri koristijo nastanitvene zmožnosti Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti.Ogled neposrednega prenosa: