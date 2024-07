Štirideset tisočakov za komuniciranje vladnih dosežkov

V nadaljevanju preberite:

Po prevzemu oblasti so iz Gibanja Svoboda prišle informacije, da je Robert Golob svojim sodelavcem, poslancem in poslankam prepovedal stike z agencijami, ki se ukvarjajo tudi z lobiranjem ali »prodajajo« informacije. Nato pa se je očitno Golobov krog omehčal. Kdo sodeluje z vlado? Vladni urad za komuniciranje je najel agencijo Futura, ki bo prek različnih komunikacijskih orodij zagotovil »čim bolj celovite in transparentne podatke ter informacije v zvezi s popoplavno obnovo.