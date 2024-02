Stran od ekranov, v naravo, in marsikdo prvič na smuči

Okoli 140 učencev je na Rogli danes v akciji Šolar na smuči smučalo in teklo na smučeh. Akcija, v kateri otrokom omogočijo sistematično voden brezplačni smučarski dan, se bo do 8. marca, ko se bo zaključila v Planici, selila po več drugih smučiščih in smučarskih centrih. Organizatorji so v devetih letih na smuči postavili okoli 12.000 otrok, polovica je bila na smučeh prvič.

Osnovna ideja akcije je bila popularizacija smučanja, hoje in teka na smučeh ter že najmlajše naučiti vedenjskih pravil na smučišču. »Danes ni več samoumevno, da se imajo otroci možnost preizkusiti na smučeh. Družine nimajo več opreme doma. Včasih je bilo to precej bolj dostopno. Zato je akcija zelo pomembna, da otrokom približamo ta šport,« je dejal direktor Zavoda za šport RS Planica Franci Petek.

Akcija Šolar na smuči se je danes začela na Rogli, otroke je poleg Petre Majdič in Jureta Koširja prišla pozdravit tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Da zanimanje zagotovo je, pričajo številke. Na akcijo se je letos prijavilo 61 šol iz različnih krajev Slovenije. Okoli 1800 četrtošolcev bo smučalo, 1400 tretješolcev pa se bo učilo teka na smučeh. Kot je dejal Petek, so vsa prosta mesta zapolnili v pičle pol ure. Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan je prav tako poudaril, da imajo otroci danes manj možnosti smučanja, zato si želijo, da bi akcijo v večji meri prepoznala država: »Želimo, da bi lahko celotno generacijo vključili v akcijo, torej okoli 20.000 otrok na leto.«

Mnogi učenci so včeraj na Rogli prvič stali na smučeh. FOTO: Špela Kuralt/Delo

V akciji od samega začetka sodelujeta družba Unitur s smučiščem Rogla in Policija. Kot je povedal Alojz Sladič iz uprave uniformirane policije na GPU, je smučanje žal povezano tudi z nesrečami: »Ključno je znanje. Zato smo se pridružili akciji, da se že najmlajši naučijo splošnih pravil.« Dodal je, da na leto policija obravnava okoli sto nesreč na smučiščih, polovica ponesrečencev pa dobi hude telesne poškodbe, največkrat so to zlomi okončin. Najpogostejši vzroki so neprilagojena hitrost, precenjevanje lastnih sposobnosti in utrujenost. Pred prihajajočimi zimskimi počitnicami je pozval k strpnosti.

INFOGRAFIKA: Delo

Letos več teka

V letošnji akciji so organizatorji več dogodkov posvetili teku na smučeh, ki v akciji sodeluje drugič. »Ne vem, ali so se šole na to prijavile tudi zaradi finančnih sredstev, zagotovo je tek na smučeh nekoliko dostopnejši šport. Imamo pa tudi precej povpraševanja vrtcev in šol v naravi, da bi večji del aktivnosti opravili na tekaških smučeh. To kaže, da tek na smučeh postaja bližji. Jaz že vse življenje govorim, da je to najboljši šport,« je nasmejano povedala ambasadorka akcije Petra Majdič. Dodala je, da akcija pooseblja vrnitev otrok v naravo in k športu, stran od socialnih omrežij in interneta.

Priprave pred spustom. Smučanje in tek na smučeh sta za otroke v akciji Šolar na smuči brezplačna. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ambasador akcije od samega začetka je Jure Košir. Priznava, da smučanje ni poceni, a dodaja, da je zadeva zelo relativna, če vemo, kakšne telefone imajo danes otroci, in da se da z iznajdljivostjo marsikaj narediti: »Starši lahko otroka naučimo praktično brezplačno smučati. Mogoče je treba štamfati, poiskati rabljeno, tudi podarjeno opremo. Verjemite, stare opreme je v Sloveniji ogromno!« Poudaril je, da še vedno več kot 100.000 Slovencev smuča v tujini, prav zato je treba promovirati naše centre: »Pričakujem pa tudi boljšo podporo slovenskih smučarskih centrov, sploh po tem, ko so dobili kar nekaj pomoči države v zadnjih letih, da bi naredili več za vzgojo novih smučarskih kadrov. To so konec koncev njihovi smučarji čez desetletje ali dve. Pri nekaterih smo za to akcijo dobili dokaj negativen odziv. Na žalost.«