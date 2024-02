Strategija je napisana tudi za najbolj črne scenarije

V nadaljevanju preberite:

Obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe, trojček ključnih strateških dokumentov, na katerem bo temeljil prihodnji razvoj slovenske obrambne politike, je ministrstvo za obrambo danes predstavilo zainteresirani javnosti. Snovalci svežnja strateških dokumentov so pri pisanju upoštevali zaostrene varnostne razmere v Evropi in svetu, niso se pa mogli ogniti kadrovski krizi. Med možnimi rešitvami za prihodnje popolnjevanje vojske so različne oblike prostovoljnih usposabljanj, vključno s ponovno uvedbo služenja vojaškega roka.

Vojna v Ukrajini je kot ena izmed najresnejših varnostnih kriz po drugi svetovni vojni odločilno vplivala na spremenjeno razumevanje evropskega varnostnega strateškega okolja ter okrepila zavedanje o pomenu zveze Nato za zagotavljanje kolektivne obrambe in medsebojne obrambne pomoči članic Evropske unije. Slovenija, ki je zadnjo obrambno strategijo sprejela leta 2012, je morala zato na novo razmisliti o prihodnjem razvoju in konceptu obrambnega sistema.