Strokovnjaki WHO v Wuhanu začenjajo delo na terenu

KLJUČNI POUDARKI: Ob poslabšanju epidemiološke slike bo vlada o končno odločitev o šolah sprejela danes.

Strokovnjaki WHO danes v Wuhanu začenjajo preiskavo o izvoru virusa na terenu.

7.45 Vlada bo odločitev glede šol sprejela danes

7.25 Strokovnjaki WHO v Wuhanu vendarle začenjajo delo na terenu

7.20 Na Novi Zelandiji nova pravila prestajanja karantene

7.00 Okrevanje mehiškega predsednika poteka dobro

Vlada je na včerajšnji seji sprejela več odlokov z ukrepi za obvladovanja epidemije covida-19. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah ukinjajo posamezne izjeme, ki so se sprostile prejšnji teden. V obalno-kraški in zasavski regiji bodo znova odprte le nujne trgovine, kot velja za črno fazo. Končno odločitev glede šol bo vlada sprejela danes.Vlada se je odločila tudi za uvedbo izjeme pri prodaji potrebščin: v prodajalnah, ki prodajajo pretežno živila, blago za osebno nego in čiščenje, bo dovoljena prodaja nogavic in perila. Odlok začne veljati 30. januarja in bo veljal do vključno petega februarja.Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so pred dvema tednoma prispeli v Wuhan, da bi preiskovali izvor pandemije, danes zapuščajo karanteno in začenjajo delo na terenu, piše Reuters. Ekipo strokovnjakov vodi, strokovnjak WHO s področja živalskih bolezni, ki preskočijo na druge vrste. Po prestani karanteni bodo preiskovalci WHO na Kitajskem ostali predvidoma dva tedna.Na Novi Zelandiji bodo zaostrili pravila prestajanja karantene. Po novem osebam ne bodo dovolili, da hotelsko sobo, v kateri prestajajo karanteno, zapustijo po 12. dnevu, ko opravijo test na prisotnost virusa, temveč bodo lahko odšli šele po dveh tednih izolacije. Pristojni so se za zaostritev odločili po tem, ko so v Aucklandu potrdili dva primera južnoafriške različice novega koronavirusa. Osebi, pri katerih so potrdili okužbo, sta bili v karanteni, a sta sobo zapustili po tem, ko sta bili negativni na testu za novi koronavirus.Potem ko je konec tedna sporočil, da je zbolel za covidom-19, 67-letni mehiški predsednikbolezen prestaja z lažjimi simptomi, kot sta vročina in manjši glavobol, je po Reutersovih navedbah sporočil namestnik ministra za zdravje. Obstajala je namreč bojazen pred zapleti, saj je bil mehiški predsednik dalj časa strasten kadilec.