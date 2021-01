Beović: Zdravstveni sistem je opravil izjemno dobro delo

Na dopoldanski vladni novinarski konferenci so sodelovali dr. Bojana Beović, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Bojana Beović. FOTO: Jure Eržen/Delo

Deana Potza. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tomaž Pečjak. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Včeraj se je število okužb, evidentiranih na območju Slovenije, povzpelo še za 1516, navaja sledilnik za covid-19. 1144 so jih odkrili s pomočjo testov PRC, ostalih 372 pa s hitrimi antigenskimi testi. Po trenutni oceni imamo v Sloveniji 17.618​ aktivnih primerov okužbe.Vlada je na včerajšnji seji sprejela več odlokov z ukrepi za obvladovanja epidemije covida-19. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah bodo znova ukinili nekatere izjeme, ki so se sprostile prejšnji teden, končno odločitev glede šol pa bo vlada sprejela danes. ZasedaVoditeljicaje uvodoma ponovila, da sta se črnim regijam pridružili še Obalno-kraška in Zasavska regija, Pomurska pa ostaja rdeča. Po jutranjih podatkih se trenutno v slovenskih bolnišnicah zdravi 1106 pacientov s covidom-19, od tega 171 na intenzivni negi. Odpustili so 91 oseb. Umrlo je 23 obolelih.je povedala, da je v Sloveniji mogoče opaziti posamezna izboljšanja. Denimo zmanjšanje števila bolnikov v bolnišnicah, zmanjšalo pa se je tudi število sprejemov iz DSO. Pred tedni so jih sprejeli 40 in več na dan, danes le še 5 do 10 na dan. Več kot polovica stanovalcev DSO je bolezen že prebolelo, precej jih je cepljenih.Veliko pa je še novih okužb splošne populacije, torej pozitivnih rezultatov testov, tako PCR kot hitrih antigenskih testov. Teža okužb se seli na mlajšo populacijo. Naša epidemiološka krivulja je drugačna od tistih v primerljivih državah. Slovenija namreč ne sodi med države z zelo strogimi ukrepi, nekje na sredini smo. A je naša krivulja v primerjavi s primerljivimi državami višja.Nekaj napredka je bilo na strani zdravljenja že razvite bolezni, je še povedala Beovićeva. Po njeni oceni se je smrtnost primerov ob uporabi sodobnih zdravil v svetu zmanjšala, v Sloveniji je smrtnost sorazmerno nizka in pod evropskim povprečjem. Tudi s povišanjem hospitaliziranih bolnikov se ni zvišala. To pomeni, da je zdravstveni sistem opravil v danih razmerah izjemno dobro delo.Slovenija je pristopila tudi k skupnemu naročilu EU glede zaenkrat v EU še neregistriranega monoklonskega zdravila proti covidu-19 s protitelesi, ki je registrirano v ZDA in znano predvsem po tretmajuDr. Beović je ponovila, da je učinkovitost dosedanjih cepiv različna, a te razlike za obladovanje epidemije niso bistvene. Stroka želi predvsem znižati število tistih, ki obolijo za težjo obliko bolezni in potrebujejo hospitalizacijo. Ali drugače, omiliti covid-19 v lažje oblike, v »navadno gripico«.Glede obolelih, ki so se okužili po že prejetem prvem odmerku cepiva, je navedla, da lahko drugi odmerek prejmejo mesec dni zatem. Glede angleškega seva je povedala, da je njegov delež v Sloveniji še zelo nizek in še ne vpliva na nove okužbe. A je postal ta delež v Veliki Britaniji hitro velik.je znova predstavila tedensko poročilo zdravstvenega inšpektorata. Minuli teden je zdravstveni inšpektorat skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi opravil 3740 nadzorov v zvezi z ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19. Izrekli so 34 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po zakonu o prekrških in 126 upravnih ukrepov.Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 1047 nadzorov, izrekel pa devet prekrškovnih sankcij po zakonu o prekrških, 70 opozoril in 10 upravnih ukrepov.Glede inšpekcijskih nadzorov cepljenj mimo vrste je posredovala podatek za ZD Nova Gorica, v katrem so mimo prioritetne liste cepili sorodnike, prijatelje ipd. ZD so izdali ureditveno odločbo, globa pa ni bila izrečena. Prvi namen ni kaznivanje, pač pa ureditev razmer, je navedla inšpektorica. Medicinska fakulteta, katere primer je odmeval v javnosti, ni bila predmet inšpektorata. Ne sodi namreč med cepilna mesta.Policija pa je med 19. in 25. januarjem uvedla 473 prekrškovnih postopkov in izrekla 693 opozoril. Na meji so izdali 6818 potrdil o napotitvi v karanteno, je povedal namestnik generalnega direktorja policijeGlede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Hrvaške in Srbije. Skupaj so izdali odločbo o karanteni za osebe, ki so pripotovale iz 39 držav.