Študenti z donacijami brezdomcem opozarjajo na prehranske stiske

Cene obrokov za študente iz leta v leto rastejo, število ponudnikov prehrane pa upada. »Zaradi pomanjkanja raznolikosti ponudbe in previsokih cen, ki jih študent plača za uravnotežen obrok, so študentski boni vedno bolj nedostopni«, opozarjajo in dodajajo, da zato študenti v povprečju porabijo le slabo tretjino bonov, ostali pa zapadejo.

Novinarji Radia študent (RŠ) so pred dvema mesecema pričeli z dobrodelno in aktivistično kampanja Pomagam na bone, s katero opozarjajo na »nevzdržnost trenutnega sistema študentske subvencionirane prehrane«, obenem pa skušajo iz situacije »izcimiti kanček dobrega, pomagati sočloveku«. Tako vsak petek na študentske bone prevzamejo sendviče in jih podarijo Kraljem ulice. »Doslej smo donirali nekaj več kot 140 sendvičev,« je na novinarski konferenci pojasnila Nika Gradišek z RŠ.

Po izračunih novinarjev RŠ letno ostaja neizkoriščenih več kot deset milijonov študentskih bonov oziroma več kot 41 milijonov evrov, ki jih država nameni za študentsko prehrano. Kot opozarjajo, gre za vsoto, ki bi zadostovala za reševanje najhujših socialnih stisk in vse večje prehranske negotovosti, če bi bila pravilno usmerjena. Vladi zato predlagajo, naj razmisli o možnosti koriščenja študentskih bonov za nakup živil v trgovinah, naj zakonsko določi zgornjo mejo doplačil za bone, saj ta iz leta v leto naraščajo, naj dodatno subvencionira zasebne menze, ki ponujajo poceni obroke, ter prične z ustanavljanje javnih menz.

Brezdomstvo v porastu, vlada še brez strategije

Čeprav uradne statistike števila brezdomcev v državi nimamo, je brezdomstvo v izrazitem porastu, zlasti med mladimi, je opozoril Jean Nikolič iz društva Kralji ulice. Ravno v prejšnjem tednu so na društvu zabeležili največji obisk od začetka svojega delovanja, je dodal in pozdravil pomoč študentov.

Na vabilo RŠ se je odzval državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Dan Juvan, ki je akcijo študentov podprl in dejal, da so tako pri študentski prehrani kot pri reševanju brezdomstva potrebni veliki premiki. Pojasnil je, da je strategija za preprečevanje in končanje brezdomstva že strokovno usklajena in pripravljena, čaka le še na koalicijsko uskladitev. Določene zadržke naj bi imeli v Gibanju Svoboda.

Se je pa vlada strinjala, da bi bilo za študentsko prehrano najbolje graditi javne menze, kajti le te lahko ponujajo obenem zdrave in dostopne obroke, je pojasnil Juvan. Vendar pa ministrstvo za delo ni pristojno za gradnjo menz, so pa preko razpisa za študentsko prehrano poskušali spodbuditi javne in zasebne menze k vključitvi v sistem študentskih bonov.

Na novinarsko konferenco je bila vabljena tudi Študentska organizacija Slovenije, vendar se je uradni zastopniki študentov niso udeležili, so pa v pismu RŠ izrazili mnenje, da donacije sendvičev niso primeren način za reševanje problematike in na pristojno ministrstvo naslovili vprašanje o legalnosti tega početja.