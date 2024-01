Švarc Pipan: Ustavna odločba bo izvršena, a z zamikom

Sodniki so danes začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.

Na vrhovnem sodišču sicer ne razpolagajo z informacijami o preklicanih obravnavah. Zbiranje tovrstnih podatkov bi bilo izjemno oteženo tako zaradi veliko obravnav, ki so vsakodnevno razpisane na različnih slovenskih sodiščih, kot zato, ker je razlog za preklic določene obravnave razviden le iz spisa v vsaki posamezni zadevi, so navedli za STA.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za STA danes pojasnili, da bodo spremljali število odpovedanih obravnav. Glede na trenutno sliko do konca tedna ocenjujejo, da gre približno 90 odstotkov odpovedi pripisati protestu sodnikov oziroma njihovi odločitvi za prilagojeno delo. Vendar pa so sodniki pri odločitvi o odpovedi obravnav avtonomni in jim ni treba sporočati, zakaj je kakšna obravnava odpadla, so poudarili. Tako povsem natančnih podatkov ni pričakovati. Kaže pa, da je odpovedanih več kot polovica kazenskih obravnav.

Preklicana tudi obravnava proti nekdanjima nemškima menedžerjema v Adrii Airways

Na mariborskem sodišču so preklicane tri od štirih kazenskih zadev, na kranjskem pa ena od štirih. Na okrožnih sodiščih je sicer preklicana večina pravdnih in gospodarskih zadev. Med preklicanimi gospodarskimi obravnavami je tudi obravnava 78 milijonov evrov vredne odškodninske tožbe proti nekdanjima nemškima menedžerjema v Adrii Airways Arneju Schusterju in Holgerju Kowarschu. Razlog za preklic sicer ni znan.

Sodniki, ki so se jim pridružili tožilci, so že v četrtek za eno uro prekinili delo. Protestirali so zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, s katero je ustavno sodišče junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je v izjavi za medije dan po protestu sodnikov in tožilcev zavezala, da bo odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah izvršena, vendar z zamikom, ker dogovora s sindikati javnega sektorja, s katerim bi sistemsko uredili javni plačni sistem, še ni. »Nadaljujemo v smeri priprave rešitev na ravni vlade, kajti sama nimam mandata, niti za vodenje pogajanj ali usklajevanje s sodniki, ker je za to pristojno ministrstvo za javno upravo.«

Zdi se ji neprimerno, da dialog teče pred kamerami. »Vse dopise sem dobila prek medijev, tudi z zamikom enega tedna so mi bili včeraj poslani sklepi sodniškega društva, kar je nenavadno. Bolj bi bilo primerno, da se pogovarjamo za zaprtimi vrati v konstruktivnem dialogu. Vsi smo dovolj zreli, da to storimo. Zavrnili so tudi vabilo na nujni sestanek, češ da niso dolžni poročati o stavkovnih aktivnosti. A moja naloga je, da omejim negativne vplive za državljane.«

V Slovenskem sodniškem društvu so v odzivu na ministričine izjave poudarili, da vprašanje uresničitve ustavne odločbe ni del socialnega dialoga. Namen odločbe je zagotovitev ustreznega ustavnega statusa sodstva, so poudarili. Po njihovem mnenju vlada pod krinko nujnosti prenove plačnega sistema celotnega javnega sektorja odlaga z izvršitvijo ustavne odločbe. S tem sporoča, da sodne veje oblasti ne šteje kot samostojne, enakopravne in enakovredne veje oblasti, so dodali.

Tudi v Društvu državnih tožilcev Slovenije od vlade in DZ pričakujejo takojšnjo uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Če se to ne bo zgodilo, bodo tožilci ta ali prihodnji mesec stavkali.