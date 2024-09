Svet RTV Slovenija za članico uprave potrdil Nevenko Črnko

Svet RTV Slovenija je na današnji izredni seji za novo članico uprave RTV Slovenija potrdil Nevenko Črnko, so sporočili z RTV Slovenija. Njen štiriletni mandat začne teči že jutri.

Kot navajajo, ima Črnkova, po izobrazbi pravnica, več kot dvajset let izkušenj na izvršnih vodstvenih položajih v panogi finančnih storitev, telekomunikacijski panogi in turizmu.

Njena karierna pot se je začela v Narodni banki Slovenije, zatem pa se nadaljevala v Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki. Med drugim je bila tudi članica uprave Hita v Novi Gorici, na Abanki Vipa je bila izvršna direktorica področja korporativnih poslov. Od 2014 do 2018 je bila svetovalka uprave KPMG poslovno svetovanje, nato je bila do leta 2021 direktorica kontrolinga in strategije na Telekomu Slovenije. V zadnjih letih je delovala na področju poslovnega svetovanja podjetjem.