Natalija Gorščak je nova predsednica uprave RTV Slovenija

Člani sveta zavoda so ob soglašanju, da sta med trojico kandidatov dva notranja povsem sprejemljiva, na koncu za novo predsednico uprave RTV Slovenija z 11 od 16 oddanih glasovi izglasovali Natalijo Gorščak, dosedanjo v. d. predsednico uprave in nekdanjo direktorico TV Slovenija, ki jo je nekdanji generalni direktor Andreja Graha Whatmought nezakonito razrešil.

Svojo predstavitev je zastavila konkretno s časovnico, zaradi česar so ji nekateri očitali, da celo preveč optimistično, z napovedjo sprememb pri trženju, motivacijske razgovore z zaposlenimi, sistematizacijo delovnih mest, nadaljno intergacijo vsebin. Cilj je en sam – kakovostne vsebine. »Javnosti ne zanimajo naše težave, pač pa, da na naših platformah najdejo nekaj zase,« je dejala in napovedala, da je treba graditi na tem, da s septembrom 2025 želi integrirati otroški in mladinski program, saj se po njenih besedah ravno tako gradi novo občinstvo.

Na izpraznjenih mestih se ji bosta po njeni napovedi – svet ju bo formalno potrjeval predvidoma konec meseca – pridružila še strokovnjakinja za finance Nevenka Črnko in strokovnjak za kadre ter pravo Aljoša Pečan Gruden, ki prihajata iz gospodarstva. S tem je prisluhnila tudi delu svetnikov, ki so si želeli zunanjih izkušenj.

Gorščakovi je šlo na roke tudi dejstvo, da je bila uspešna pri prepričevanju politike, naj zviša RTV-prispevek, kar sicer sama razume tudi kot dodatno zavezo javnosti, ki od njih pričakuje spremembe.

Na razpis sta se sicer prijavila še direktor Radia Slovenija Mirko Štular, ki je prejel štiri glasove, in direktor Nova24TV Boris Tomašič.