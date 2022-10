Ta hip jih je v vsej državi na voljo le sedem

Na dolgotrajnost postopkov v družinskih zadevah najbolj vpliva hudo pomanjkanje sodnih izvedencev. To je ključna ugotovitev podrobne analize našega sodstva s področja družinskih sporov. Vrhovno sodišče, ki je analizo opravilo, je ministrstvo za pravosodje zato znova zaprosilo za več izvedencev in za informacijski sistem, s katerim bi lahko preverjali njihovo obremenjenost.

Največje težave v zvezi s tem imajo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer obravnavajo tudi največje število družinskih zadev. Družinski postopki so v vseh analiziranih primerih v povprečju trajali od 14 mesecev do dveh let, na višjih sodiščih pa največ dva meseca, a se je stanje na prvostopenjskih sodiščih v zadnjem letu bistveno poslabšalo. Po podatkih prvostopenjskih sodišč je v Sloveniji trenutno na voljo le še sedem izvedencev, zato je treba na začetek izdelave izvedenskega mnenja čakati že eno leto.

Sodstvo se je za analizo zaključenih primerov v družinskih zadevah odločilo na podlagi lanskega dogovora na pristojnem ministrstvu. Sklicali so ga prav zaradi pomanjkanja izvedencev za področje družinskih sporov. Pod drobnogledom so se znašle zaključene družinske zadeve, v katerih je bil postavljen izvedenec, analiza pa je iskala predvsem odgovor na vprašanje, ali so bile v omenjenih primerih postavitve izvedencev utemeljene ali pa bi bilo mogoče odločiti o sporu le na podlagi ostalih dokazov in mnenja centra za socialno delo, ne da bi pri tem nastala škoda pri varovanju koristi otroka. V prvi polovici letošnjega leta so tako višja sodišča na okrožnih sodiščih pregledala 205 družinskih zadev. Končno poročilo je pripravila vrhovna sodnica dr. Mateja Končina Peternel.

Vse manj primerov s postavljenim izvedencem

Izkazalo se je, da so sodišča med letoma 2016 in 2019 postavila izvedenca v približno petih odstotkih vseh obravnavanih zadev glede varstva in vzgoje otroka ter otrokovih stikov, kar pomeni v približno tristo zadevah na leto. V zadnjih dveh letih je bilo postavljenih le še 216 (2020) oziroma 156 (2021) izvedencev, kajti zaradi pomanjkanja le-teh sodniki, kot navaja vrhovno sodišče, v vsaki zadevi še dodatno pretehtajo odločitev za oziroma proti izvedencu.

Zgledno sodelovanje s CSD

Nasprotno pa so sodišča v družinskih zadevah zadovoljna s podporo centrov za socialno delo – po kakovosti izstopajo tisti, v katerih sodelujejo psihologi. Ne glede na to pri zahtevnejših zadevah mnenje centrov vseeno ne bo moglo nadomestiti izvedenskega mnenja, ugotavljajo avtorji analize. Dodatna težava je, da psihologi iz centrov odhajajo »na boljša delovna mesta«, kar bi po mnenju sodišč utegnilo vplivati na kakovost mnenj, ki jih v družinskih sporih prispevajo centri.