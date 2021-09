Ta oblast je natanko takšna, kot očita drugim – nesramna in žaljiva

Delova komentatorjainsta tokrat spregovorila o vladnem predlogu, da bi denarno kaznovali (od 500 do 1000 evrov) osebo, ki se nedostojno vede do najvišjih predstavnikov države.»Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je rekel, da je to v sramoto državnemu zboru, toda procedura za ta ukrep se je pričela vrteti. Simptomatično je, da se je ta predlog pojavil neposredno po dogajanju na Kredarici, čeprav naj bi bil predlog povezan s starejšimi nedostojnim obnašanjem do poslancev,« je dejal Žerdin, svoje je dodal Markeš: »Zorčič ima prav. Končni cilj je kaznovati petkove protestnike. Na inštitutu 8. marec so že napovedali nov referendum, če bo prišlo do tega vladnega sklepa.«Žerdin in Markeš sta pozornost namenila tudi vdoru proticepilcev v studio državne televizije. »Presenečen sem nad dogajanjem, da so lahko prišli mimo vratarja, kar je bilo včasih precej težko. Drugo vprašanje je, kako so vedeli, kateri studio je pravi, saj je studiev več. To so neznanke, ki namigujejo na notranje trenja na RTV, kjer je očitno stanje kaotično.«Dogajanje sta povezala še z obnašanjem notranjega ministra. »Precej zanimiva je njegova reakcija, saj je vdor v studio povezal z delovanjem Jaša Jenulla. Meni se zdi to izrazito nekorektno. A to ni ne prvič ne zadnjič,« je jasen Žerdin.»Ta oblast nima bujne domišljije. In hkrati je ta oblast natanko takšna, kot očita drugim – nesramna in žaljiva. Slovenija še ni imela tako brutalne oblasti v bontonu, Hojs pa je najbolj neotesan primerek človeka,« je pristavil Markeš.Več pa si oglejte v videu.