Tanja Fajon: Nimam frustracij glede novih obrazov ali strank

Socialnim demokratom kaže, da bodo dosegli najboljši rezultat med strankami Koalicije ustavnega loka (Kul), kar bi jim skladno s povolilnim dogovorom lahko prineslo premiersko mesto. Toda predsednici stranke bi lahko politične ambicije preprečil predsednik Gibanja Svoboda. Tanja Fajon kot konkurenčno prednost izpostavlja svojo mednarodno povezanost, ki jo Slovenija v času, ko se ruši svetovni red, nujno potrebuje.

»Predsednik vlade v določeni meri žal politično zlorablja vojno v Ukrajini. Od njega bi pričakovala, da bo v narodu iskal pomiritev in da se bo zadržal pri žaljivih ter nizkotnih udarcih in provokacijah. Ena od takšnih je, da bo treba Rusijo dekomunizirati. Ne vidim smisla v takšnih provokacijah,« odgovarja Fajonova na vprašanje, kako predsednik vlade Janez Janša deluje u ukrajinski krizi.

S predsednico SD smo poleg geopolitičnih vprašanj, ki se z rusko agresijo na Ukrajino prebijajo na slovensko predvolilno agendo, govorili še o sodelovanju strank opozicije, o odnosu do stranke Gibanje svobode in do Levice, pa o programu SD, kadrih, ki svetujejo predsednici, in njenih političnih ambicijah.

