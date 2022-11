Tanja Fajon: Nočemo, da bo Slovenija migracijski žep

Slovenska vlada bo na četrtkovi seji odločala tudi o enostranski izjavi v povezavi z vstopom Hrvaške v schengen, je v Bruslju napovedala zunanja ministrica Tanja Fajon. V izjavi bo zapisano, da Slovenija spoštuje arbitražno razsodbo in vztraja pri njeni izvršitvi.

V gradivu za sejo vlade ministrstvo za notranje zadeve predlaga podporo vstopu Hrvaške pa tudi Bolgarije in Romunije v schengen. Vladno gradivo šlo nato v državni zbor. Ministrica Fajon je opozorila, da so kontrole na notranjih mejah za Slovenijo velik izziv. Avstrija jih izvaja že sedem let.

»Ko bo Hrvaška vstopila, si ne želimo, da bi porastom nezakonitih prebežnikov, priseljencev, beguncev Slovenija postala nekakšen žep,« je povedala vodja slovenske diplomacije. Svoje kolege v EU opozarja, da moramo v schengnu postaviti jasna pravila in omejiti notranje kontrole, ki niso potrebne.

Tudi reforma migracijskega in azilnega sistema EU bi po njenih besedah morala biti sprejeta, saj bo schengen lahko resno ogrožen. »Ne želimo si, da bo širitev spodletela izkušnja za vse, tudi za Slovenijo,« je ocenila ministrica. Za Slovenijo je težava, če bi imela kontrole ne le na severu, temveč tudi na zahodu na meji z Italijo.

Izjava na zapisnik odločitve sveta EU

Ne glede na negativno izkušnjo z Avstrijo tudi slovenska vlada razmišlja o morebitni vpeljavi kontrol po hrvaškem vstopu v schengen. »Slovenija je pripravljena, da z naslednjim dnem, tednom ali mesecem, če bo to potrebno, tudi sama uvede notranje kontrole, in na to tudi opozarjamo sogovornike,« je povedala Tanja Fajon.

Pričakovano je, da bo slovenska enostranska izjava dodana k zapisniku zasedanja sveta EU, ki bo 8. decembra odločal v vstopu Hrvaške v schengen. Tudi Hrvaška utegne dodati svojo izjavo, denimo o nepriznavanju arbitražne razsodbe.