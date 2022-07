Tedenski nakup ne bo nikoli več takšen, kot je bil nekoč

V nadaljevanju preberite:

Sedeminšestdeset odstotkov vprašanih je pozornih na cene izdelkov in približno enak delež jih kupuje cenejše izdelke. Več kot polovica skrbneje pripravi seznam potrebnih živil pred nakupom in ga nato tudi strogo upošteva. Manj je torej hipnih nakupov v afektu. Pred nakupom več kot polovica vprašanih preveri, v katerih trgovinah so izdelki, ki jih potrebujejo, cenejši. Številni že opozarjajo, da bo kupovanje cenejše ter manj kakovostne hrane zdravje kot vrednoto potisnilo še niže.