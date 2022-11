Tehtanje o ureditvi dolgotrajne oskrbe

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?« se je glasilo vprašanje na lističu enega od treh današnjih referendumov.

Pri SDS, kjer so dali pobudo za ljudsko odločanje, so prepričani, da je prvotni zakon, ki ga je decembra 2021 sprejela Janševa vlada, ustrezen, ker bo, po njihovem mnenju, celovito uredil področje dolgotrajne oskrbe in prinesel večji obseg pravic vsem, ki potrebujejo pomoč drugega zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, invalidnosti. Med drugim določa, da bi posamezniki, ki so nastanjeni v institucionalnem varstvu in oskrbovalci družinskega člana lahko pravice dolgotrajne oskrbe začeli uveljavljati 1. januarja 2023. In glede tega datuma se je prvenstveno odločalo pri današnjem glasovanju.

Na vse druge, ki potrebujejo pomoč oziroma storitve dolgotrajne oskrbe, referendumski izid ne vpliva, saj je bilo že prvotno predvideno, da bodo določila, ki urejajo pravice v domačem okolju in do denarnega prejemka, začela veljati šele leta 2024.

Pobudniki referenduma so napovedovali, da bodo od novega leta stanovalci domov - v institucionalni oskrbi je približno 4,5 odstotka prebivalcev starejših od 65 let - plačevali le še nastanitev in hrano, zato se bi jim položnice precej znižale.

Druga stran, ki podpira rešitev aktualne vlade o zamiku začetka uporabe zakona in njegovi prevetritvi, med njimi so Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Srebrna nit - združenje za dostojnost starost, Zveza društev upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, pa je prepričana, da bodo glede na to, kako je zapisan prvotni zakon in pravilniki, ki ga udejanjajo, položnice kvečjemu še višje, in to za od 200 do 300 evrov.

Vsi, ki so volivce pozivali za, zagovarjajo stališče, da prvotni zakon o dolgotrajni oskrbi zaradi številnih nedodelanosti ni izvedljiv ter da bo radikalno posegel v obstoječi sistem v škodo ljudi. Snovalcem očitajo pravne praznine in med seboj nasprotujoča si določila. Med drugim opozarjajo, da januarja 2023 nihče ne bo imel dovolj zavarovalne dobe za uveljavitev pravic, ter da je vstopni prag za to, da bo posameznik upravičen do storitev po tem zakonu, tako visok, da ga od 30 do 40 odstotkov sedanjih stanovalcev domov za starejše in ljudi, ki jim je dodeljena pomoč na domu, ne bo doseglo.