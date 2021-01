Tekma za vrh RTV Slovenija še ni končana

V nadaljevanju preberite:

Pred ponedeljkovim glasovanjem o novem generalnem direktorju RTV Slovenija še ni jasno, ali kdo od treh prijavljenih kandidatov – poleg Igorja Kadunca sta to še direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak in predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough – uživa večinsko podporo programskih svetnikov. Koalicija in opozicija – politika imenuje 21 od 29 programskih svetnikov – sta razdeljeni. Preberite tudi, kakšni so načrti kandidatov ...