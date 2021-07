Temeljne evropske vrednote veljajo za vse

V nadaljevanju preberite:

Začetek drugega predsedovanja Slovenije svetu EU sta minila popolnoma v znamenju vladavine prava. Razlike v razumevanju in izvajanju vladavine prava med vlado Janeza Janše in evropsko komisijo (EK) ter tujimi novinarji, ki jih te dni v Sloveniji gosti Ukom, so velike, in kot kaže, bodo preglasile vsebinske prioritete predsedovanja do konca leta.