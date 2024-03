Teniški center bo postal športni park

Piranski župan Andrej Korenika je včeraj predstavil idejno zasnovo novega športno rekreacijskega parka, ki ga bodo na območju dosedanjega teniškega centra Portorož urejali dalj časa. Ohranili bodo 11 (od dosedanjih 20) teniških igrišč in jih uredili do junija letos, kasneje pa še vsa druga načrtovana igrišča, je včeraj napovedal piranski župan na tiskovni konferenci.

Včasih so se številni drugi kraji zgledovali po novostih v piranski občini, zdaj poskuša občinsko vodstvo večnamensko športno zasnovo parka Bonifika iz Kopra posnemati v Portorožu.

»Verjamem, da nas večina občanov pri teh načrtih podpira, saj vračamo igrišča in park v bližini morja občanom. Te načrte smo napovedali tudi v volilnem programu. Volivci so nam z izvolitvijo dali soglasje, da si želijo zmanjšanje števila teniških igrišč in vrnitev drugih športnih vsebin. Letos bomo za preureditev igrišč in parka namenili okoli 500.000 evrov in uredili kar največ površin. Koliko bo treba dodatno nameniti, še ne vemo. Če bodo potrebna dodatna sredstva, jih bomo zagotovili iz proračuna in tudi iz zasebnih virov,« je včeraj povedal župan Korenika.

Številne rekreacijske možnosti

Do junija naj bi po županovih besedah uredili šest peščenih in pet betonskih igrišč. Eno od teh je v dosedanjem teniškem stadionu, ki bi ga radi preuredili v večnamensko dvorano z nadstreškom. Za teniška igrišča bodo postavili nove ograje, uredili razsvetljavo, utrdili igralno podlago in postavili mrežice. Najverjetneje bodo površine peščenih igrišč celo nekoliko skrajšali, ker bo ob njih tekaška proga. Dve igrišči bosta večnamenski in bosta v glavnem namenjeni košarki in malemu nogometu ali rokometu, v primeru teniških turnirjev pa ju bodo prilagodili za potrebe tenisačev.

Tako so si zamislili novi športno rekreacijski park v biroju KONNTRA iz Poreča. Foto Biro Konntra

Namesto dela odstranjenih teniških igrišč bodo postavili osem igrišč za padel, na novo bodo uredili balinarsko igrišče, ostal bo minigolf, okoli teniških igrišč bodo speljali 500 metrov dolgo tekaško stezo. Del površin bo namenjen tudi badmintonu in postavili bodo nekaj miz za namizni tenis.

Športno rekreacijski park bo upravljal Športni in mladinski center Piran. Vodja tega centra Matjaž Ukmar je predvidel, da bodo potrebovali vsaj dva vzdrževalca in dva receptorja, kasneje pa še koga, ki bo delal v bifeju, in nekoga, ki bo skrbel za čiščenje. Andrej Korenika nam ni znal povedati, ali bo občina morala pridobiti gradbeno dovoljenje za večje posege na tem športnem in rekreacijskem območju, ki ga je zazidalni načrt Lucija 1 pred 23 leti namenil samo za teniška igrišča.

Piranski župan si želi, da bi se teniški turnirji vrnili v Portorož, zato načrtuje poseg in izboljšanje teniškega stadiona, ki bo tudi za druge prireditve. Foto Boris Šuligoj

Župan prav tako ni natančno odgovoril, kako so prišli do tokrat predstavljene idejne zasnove, ki jo je izdelal studio KONNTRA iz Poreča. Pojasnil je, da je šlo za naročilo nižje vrednosti (manj kot 40.000 evrov) in da so povabili več projektivnih birojev, vendar ni povedal, koliko jih je bilo in kako so izpeljali povabilo. Prav tako ni povedal, kako so izbrali ravno idejno zasnovo biroja KONNTRA, saj v njem deluje arhitekt Erik Juriševič, ki je predstavil idejne zasnove in je hkrati tudi namestnik predsednika občinskega odbora za urbanizem, okolje in prostor.

Uporaba nekaterih igrišč

bo brezplačna

Župan in Juriševič prav tako nista pojasnila, koliko dreves so požagali pozimi, še preden so naročili idejne zasnove, niti, koliko dreves bodo znova posadili. Za celotni javni park, s površino 28.000 kvadratnih metrov, pa bo na voljo le 30 parkirnih mest. Župan opozarja, da bodo nekaj zaslužili tudi z oddajo teniških igrišč, medtem ko bo uporaba drugih igrišč brezplačna za vse.

Ni še jasno, ali bi občina morala spreminjati zazidalni načrt iz leta 2001, ki je tu predvideval samo teniška igrišča, in kako bodo reševali poplavno ogroženost območja, saj je morje ob najvišji plimi tu že poplavilo. Del zemljišča ob teniških igriščih je še zmeraj v lasti Term Čatež, kjer omenjeni zazidalni načrt predvideva gradnjo 50 metrov dolgega in 25 metrov širokega trgovskega in gostinskega objekta v dveh etažah (pritličje in mansarda), kar bo dodatno načelo parkovne površine med Portorožem in Lucijo.

Z občinskimi načrti ne soglašajo člani Teniškega kluba Portorož – veterani, ki združuje okoli 70 članov. Bojan Pegan iz tega kluba je ocenil, da občinsko vodstvo ni upoštevalo želja krajanov. Zaradi zamud pri obnovi teniških igrišč pa portoroško turistično gospodarstvo izgublja še eno teniško sezono.