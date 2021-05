Testi pri dijakih doma, zanimanja ni veliko

Starši bi morali videti predstavitev

Koliko dijakov se je odločilo za prostovoljno samotestiranje, ki se je začelo danes, še ni znano. Ravnatelji poročajo, da zanimanja ni veliko, pozna se, da v šolah ni več maturantov. Ta teden soglasja staršev za samotestiranje zbirajo v osnovnih šolah, učenci bi se po najbolj optimističnem scenariju lahko začeli testirati prihodnji teden. Nekateri ravnatelji opozarjajo tudi na stroške pri pakiranju testov. Ravnatelj Osnovne šole dr. Vita Kraigerjaje že napovedal, da bo račun poslal na ministrstvo za izobraževanje.Vsak dijak, ki se odloči za samotestiranje, je prejel pet kompletov testov, testirajo se tedensko. Če je dijak pozitiven, mora poklicati osebnega zdravnika, ki odredi potrditveni test PCR. Samotestirajo se lahko dijaki, ki niso preboleli covida-19, tisti, ki so ga, a je od okužbe minilo več kot šest mesecev, in tisti, ki niso bili cepljeni. Kaže, da za zdaj ni veliko zanimanja za prostovoljno samotestiranje.»Pri nas je na šoli 900 dijakov, pa smo razdelili v petek 26 kompletov testov, danes še štiri. Razredniki niso poročali, da bi kdo od teh, ki se je testiral, ostal doma, ker bi bil pozitiven. Zelo sem razočarana, ker ni bilo niti teh 86, ki so se sicer prijavili,« je dejala predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Dodala je, da dijakom testov niso nosili v razrede, ampak so sami prišli ponje v tajništvo. Vzrok je šikaniranje, razloži: »Nočem jih še dodatno izpostavljati. Sošolci se namreč iz njih norčujejo. Problem je, ker zadeva ni obvezna in ni za vse ter se nekateri sprašujejo o smislu tega početja. Sploh če potem vidijo dijaka, ki se testira, a ne upošteva nobenih ukrepov in, recimo, na javnem prevozu ne nosi maske.«Predsednica društva ravnateljev srednjih šolpa je dejala, da se zanimanje za samotestiranje vendarle povečuje in da šole že naročajo dodatne teste. Na njeni šoli so komplete za samotestiranje razdelili 383 dijakom. Komplete so šole sestavile same, razlaga Počkarjeva: »Pri sestanku na ministrstvu sem sama javila, da bomo šole to naredile. Hoteli smo, da se dijaki samotestirajo doma in da bomo naredili vse, da se to ne bo delalo v šoli.«Ta teden soglasja staršev za samotestiranje učencev zadnjega triletja zbirajo v osnovnih šolah. Tako kot v srednjih šolah bodo tudi v osnovnih sami poskrbeli za pakiranje kompletov testov, ki vsebujejo test, paličico za bris in tekočino. »V četrtek in petek bomo predvidoma pakirali. Vsak učenec mora dobiti pet kompletov. Vrečke, ki se zapirajo, smo sami naročili. Za ves material in delo treh sodelavcev od 16. do 18. ure bom ministrstvu za izobraževanje poslal račun. Saj se v šolah ukvarjamo samo še s covidom, ne pa z vzgojo in izobraževanjem! Na ministrstvu si očitno predstavljajo, da nimamo nobenega drugega dela,« je bil oster ravnatelj OŠ dr. Vita Kraigherja Branko Lah.Dodal je, da so imeli ravnatelji sicer koristno videosrečanje z državnim sekretarjem na ministrstvu za zdravje Francem Vindišarjem: »Imeli smo predstavitev samotestiranja, a ta film bi morali videti vsi starši, mogoče kar pred dnevnikom po televiziji. Ne pa da se to prelaga na nas. Poleg tega so ukrepi precej nedomišljeni. Pouk imamo še vedno v mehurčkih, neobvezne izbirne predmete na daljavo, za 4. in 5. razrede že od marca nimamo podaljšanega bivanja, ker ne moremo zagotoviti, da se otroci ne bi mešali. Ob vsem tem pa se otroci družijo in mešajo v vseh mogočih popoldanskih dejavnostih! Nobene logike ni. In zdaj naj bi se še samotestirali, ampak ne vsi. Pa bi se s primerno komunikacijo vse dalo urediti. Na šoli res upoštevamo ukrepe in smo imeli v vsem času samo en razred v karanteni, imamo zelo odgovorne starše.«Vindišar je sicer prejšnji teden povedal, da so se za samotestiranje odločili zato, da bi zagotovili, da izobraževanje poteka v šoli.