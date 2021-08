Testiranje na slino ne velja več

V nadaljevanju:

Včeraj okoli poldneva je izvajalce hitrih testiranj na okužbo z novim koronavirusom dosegla vest ministrstva za zdravje, da je strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 na sestanku dne 9. – 10. avgust 2021 obravnavala vprašanje testiranja vzorcev sline na HAGT.



»Strokovna svetovalna skupina odsvetuje in ne priznava testiranje vzorcev sline na HAGT zaradi premajhne občutljivosti, o kateri se poroča tudi v literaturi. Skladno s tem so tudi neveljavna potrdila o testiranju na podlagi HAGT iz sline,« piše v obvestilu, ki ga je podpisal državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar.