TOM telefon zasut s klici otrok in mladostnikov

Na Telefonu za otroke in mladostnike (TOM) je že vsak 13. kontakt povezan s samomorilno tematiko. Po podatkih Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je število klicev s to vsebino naraslo v obdobju med letoma 2020 in 2021. Za primerjavo: od leta 2015 do leta 2019 je bil s samomorilno tematiko povezan vsak šestdeseti kontakt.

Na TOM telefonu se zavedajo, da sta bila šolanje od doma v času epidemije in izkušnja socialne distance za mladostnike zahtevna in da mnogi še vedno občutijo posledice. Da bi jim pomagali, so zastavili vseslovensko akcijo z naslovom TOM potuje, otroke obiskuje. V njej sodeluje 123 osnovnih šol, ki med otroki in mladostniki od 4. do 9. razreda izvedejo delavnico o TOM telefonu. »Po vsaki slovenski regiji potuje en nahrbtnik, v nekaterih regijah pa je bil tako velik odziv, da potujeta kar dva,« so sporočili iz ZPMS.