Tonin dobil tri podpredsednike

Svet stranke NSi je danes na predlog novega starega predsednika Mateja Tonina imenoval tri podpredsednike – ponovno bosta to Janez Cigler Kralj in Vida Čadonič Špelič, sveže ime pa je Jernej Vrtovec, ki je bil doslej predsednik sveta. Po novem bo to Marko Dvornik.

Glavni tajnik ostaja pričakovano Robert Ilc.

Na predlog predsednika stranke pa bodo v izvršilnem odboru tudi Urša Lampret, Matjaž Trontelj in Janez Pogorelec. V njem je sicer še devet članov glede na njihove funkcije, šest pa so jih izvolili na kongresu. Tokrat na kandidatni listi za ta mesta ni bilo poslancev, saj so se v stranki dogovorili, da si na teh mestih želijo videti ljudi, ki so bližje »terenu«, denimo predstavnikom podmladka, občinskih in mestnih odborov.

NSi v naslednje dve leti tako vstopa z bolj ali manj enakim vodstvom, ki se bo moralo soočiti z novimi konkurenti, pa tudi internimi kritikami, v katerih je bil doslej najglasnejši ustanovni član Lojze Peterle. V tem tednu je iz stranke izstopil. Toninu je med drugim očital, da ne bo mogel stranke voliti iz Bruslja in da doslej ni poskrbel za preboj Krščanske demokracije, ki bi lahko bila po njegovo bolj uspešna.

Ali bo Tonin stranko popeljal na prihodnje parlamentarne volitve, zaenkrat še ni jasno. Če jim javnomnenjske raziskave ne bi kaze najbolje, bi se namreč lahko odločili za zamenjavo. Kot najverjetnejša opcija se omenjata Vrtovec ali pa Cigler Kralj.