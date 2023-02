Tonin ima izzivalca v Ciglerju Kralju in Vrtovcu

V nadaljevanju preberite:

Vplivni ljudje iz ožjega omrežja NSi merijo podporo, ali lahko vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj ali predsednik parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec popeljeta stranko do višje podpore, kot to uspeva Mateju Toninu, ki je na čelu stranke pet let.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah ena od agencij za raziskovanje javnega mnenja meri, ali lahko kateri od nekdanjih ministrov v vladi Janeza Janše prepriča večji delež volivcev, kot NSi kaže v zadnjem obdobju, in preseže rezultat na lanskih parlamentarnih volitvah. V februarski anketi agencije Mediana je podpora stranki znašala 5,8 odstotka. Lani na volitvah pa je zbrala slabih sedem odstotkov glasov, kar ji je prineslo osem poslanskih mest.