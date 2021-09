Tonin: NSi lahko vodi prihodnjo vlado

FOTO: Nsi

Volitve so vse bližje in stranke se nanje dejavno pripravljajo. Kot je objavila državna volilna komisija, je prvi možni datum državnozborski volitev v aprila prihodnje leto.Naslednji meseci do volitev bodo po mnenju Mateja Tonina, predsednika NSi, ključni. »NSi v to vlado ni stopila zaradi ljubezni, ampak zaradi zavezanosti spreminjati stvari na boljše. Ljudem moramo povedati, da je drugačna Slovenija možnost in da je prihodnost pod novo Slovenijo boljša. Na nas je, da tiha večina pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje. Vsem povejte, zakaj je NSi najbolj logična in normalna izbira. Stabilne vlade ne bo mogoče zgraditi brez povezave čez sredino. Stabilne vlade pa tudi ne bo brez Nove Slovenije. Ni vprašanje, s kom bo NSi šla po volitvah. Pravo vprašanje je, kdo bo NSi pomagal graditi normalno in v prihodnost zazrto Slovenijo,« je med drugim poudaril prvak NSi na strankinem taboru v Žužemberku, ki se ga je pod strogimi PCT pogoji po oceni stranke udeležilo okoli 1500 ljudi.Tonin je prepričan, da z rezultati kažejo, da lahko NSi vodi naslednjo vlado. Terenska mreža stranke ima več kot 10.000 članov, javnomnenjske ankete kažejo stabilno podporo, med 7 in 9 poslancev.Pred slovensko politiko so pomembni meseci, prihodnje leto bo super volilno leto, saj bodo volivci in volivke odločali tako o novisestavi državnega zbora, novem predsedniku republike in izbirale lokalno oblast. »Prav je, da se vprašamo, kaj nas čaka v prihodnosti. Janševe vlade so v večnem sporu z nekaterimi medije, leve vlade pa so znane kot neučinkovite. Če delaš iste stvari in voliš iste ljudi, težko pričakuješ drugačne rezultate," je ocenil.Epidemije je dodobra spremenila naš način življenja. "Vsi ukrepi so bili narejeni iz enega razloga, zaradi solidarnosti, da se našim zdravnikom ne bo potrebno odločati, komu pomagati in komu ne,« je opozoril podpredsednik vlade.»Nihče vam ne more zagotoviti sto odstotne varnosti. Tudi, ko ste danes odšli na tabor vam nihče ni mogel zagotoviti, da se vam na poti ne bo zgodila nesreča. Enako je tudi pri cepivu. Obstaja majhna možnost, da bo šlo kaj narobe. Zato vas iskreno prosim, da smo člani NSi zgled, vizija in pot k normalnosti. Da se cepimo, da zaščitimo sebe in svoje najdražje. Epidemijo lahko premagamo le skupaj,« je še pozval.