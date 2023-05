Tovornjaki vse bolj dušijo Koprčane

V nadaljevanju preberite:

Župan Kopra Aleš Bržan je v sredo poslal predsedniku vlade Robertu Golobu dopis in ga seznanil s težavami, s katerimi se zaradi prometa spopadajo prebivalci in obiskovalci Kopra. Bržan predlaga, kako bi občina in država lahko izboljšali vse slabše prometne razmere, ki ne otežujejo le življenja Koprčanov, ampak vseh, ki živijo ali dopustujejo v Istri.

Koper se je minule dni dušil v prometnem kaosu. Tovornjaki so pred prazniki in še včeraj povzročili zastoje na cestah proti pristanišču, zato so jih policisti in delavci Darsa izločali s ceste, pogosto kar na avtocestne odstavne pasove še pred prihodom v Koper.