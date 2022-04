Tožba zaradi biometričnih osebnih izkaznic

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je trenutno aktualna tema o pridobivanju prstnih odtisov ob izdaji osebne izkaznice in njihovemu shranjevanju na čipu izkaznice. V zvezi s tem je združenje Digitalcourage, ki nasprotuje jemanju prstnih odtisov, že podalo tožbo na Evropsko sodišče. To naj bi pozvalo članice EU, da do 3. junija 2022 komentirajo zadevo.

Pogosteje kot se prstni odtisi – eni od najbolj občutljivih osebnih podatkov, ki nas spremljajo vse življenje –, zbirajo, posredujejo ali berejo, večja je verjetnost, da bi prišlo do uhajanja podatkov, piše v svojih argumentih Digitalcourage.