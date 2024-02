Tožilci o preiskavah in koruptivnih uradnikih

Po tem, ko so kriminalisti minuli torek opravili hišne preiskave na območju Celja, Kranja, Nove Gorice, Ljubljane in tudi pri županu Zoranu Jankoviću, so s specializiranega državnega tožilstva sporočili, da vodijo predkazenski postopek proti 19 osumljenim osebam. Sumijo jih kaznivega dejanja jemanja podkupnine, zlorabe položaja in drugih kaznivih dejanj.

Spomnimo, da so kriminalisti 23. januarja hišne preiskave med drugim opravljali v prostorih javnih podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana ter na sedežu nogometnega kluba NK Olimpija. Kriminalisti so bili še na ljubljanski upravni enoti, kjer naj bi pod drobnogled vzeli gradbeno dovoljenje za luksuzno stanovanjsko sosesko center Bellevue, preiskava je bila med drugim usmerjena tudi v gradnjo razvpitega kanala C0.

Sum sistemske korupcije

»Specializirano državno tožilstvo (STD) že od leta 2021 kontinuirano usmerja predkazenski postopek, ki je bil sprva usmerjen proti dvema fizičnima osebama zaradi utemeljenih razlogov za sum korupcijskih kaznivih dejanj. Prikriti preiskovalni ukrepi so se nato širili na še druge osumljene in nova kazniva dejanja. To je po več kot leto dni trajajočem predkazenskem postopku rezultiralo v utemeljenih razlogih za sum sistemske korupcije, tako v državni upravi pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj predvsem na območju Mestne občine Ljubljana kot tudi zlorabe sredstev Mestne občine Ljubljana,« so poudarili v sporočilu za javnost.

Osumljenim 19 osebam tožilci očitajo huda gospodarsko korupcijska kazniva dejanja, do katerih mora po njihovem mnenju imeti država ničelno toleranco. Obstajajo tudi utemeljeni razlogi za sum, da so jih osumljeni izvršili po že vzpostavljenem načinu delovanja. »Predkazenski postopek še ni zaključen, vsi zaseženi predmeti pri hišnih preiskavah in predvsem elektronske naprave pa bodo podvrženi temeljiti analizi. Rezultat bo pokazal, kakšni bodo nadaljnji koraki tako policije kot tožilstva,« še pravijo na SDT.

Župan menda preiskovan zaradi priimka

Odvetnik ljubljanskega župana Zorana Jankovića Janez Koščak je po končanih preiskavah prejšnji torek povedal, da se je župan v tej zgodbi znašel zaradi svojega priimka, in ne po naključju. Ljubljanskemu županu sicer očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb, po neuradnih informacijah gre za sponzorski pogodbi za Nogometni klub Olimpija. Koščak je potrdil, da policija preiskuje tudi kanal C0, in dodal, da županu očitajo, da se je zanimal, kaj se dogaja z gradbenim dovoljenjem za kanal C0. »Osnovna naloga župana in občine pri tem projektu je, da ugotovi, v kateri fazi je gradbeno dovoljenje,« pa je ocenil tudi Janković.

Pogodbe so javne

O hišnih preiskavah je ljubljanski župan med drugim govoril tudi na torkovi novinarski konferenci in dejal, da imajo v mestni hiši vse sponzorske pogodbe zabeležene, in dodal, da so vse pogodbe tudi javne. Glede hišnih preiskav in domnevno spornih pa je pojasnil, da »mirno spi«. »Stojim za svojimi direktorji in jih podpiram, zato bom na prihodnji seji z župani šestih primestnih občin (gre za družbenike Javnega holdinga Ljubljana, op. a.) predlagal, da sprejmemo sklep, da se samostojno odločajo, koga bodo sponzorirali,« je napovedal župan.

»Če me poskušajo ovaditi, se sprašujem, zakaj niso izbrali primera, kjer je šlo za dva milijona evrov donacij prebivalcem Snebrskega nabrežja,« je pred dnevi dejal župan in napovedal, da se bo tudi samoovadil. Zaradi posledic avgustovskih poplav je namreč poslal prošnjo več kot sto podjetjem, ki delujejo v Ljubljani, naj donirajo Zvezi prijateljev mladine, ki je nato denar razdelila med prizadete prebivalce. Janković meni, da je šlo pri hišni preiskavi na njegovem domu za čezmeren ukrep. »Gre za zastraševanje,« je še dejal Janković.