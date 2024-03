Tožilka se je zaradi nezaupanja v delo policije odpovedala varovanju

Tožilka specializiranega državnega tožilstva (SDT) Mateja Gončin se je včeraj odpovedala osebnemu varovanju, ki so ga devet mesecev opravljali varnostniki Centra za varovanje in zaščito (CVZ). Nad delom Centra za varovanje in zaščito pa na zahtevo notranjega ministra Boštjana Poklukarja zdaj poteka tudi izredni nadzor.

Notranjevarnostni postopek, ki ga je policija uvedla zaradi preveritve določenih okoliščin pri izvajanju varovanja ene od varovanih oseb, je pokazal na določena tveganja in neskladna ravnanja izvajalcev, piše Večer.

Na policiji pravijo, da so bila ugotovljena tveganja takšne narave, da so terjala sprejetje ustreznih ukrepov za odpravo tveganj.

Čeprav na policiji konkretnega postopka niso razkrili, ker zaradi varnosti ne razkrivajo podatkov o osebah, ki jih varuje policija, Večer poroča, da gre za primer varovanja tožilke, ki specializirano državno tožilstvo (SDT) zastopa v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb in je bila deležna resnih groženj.

Ker generalni direktor policije Senad Jusić po pisanju časnika po ugotovljenih domnevnih nepravilnostih menda ni ukrepal proti vodstvu Centra za varovanje in zaščito, je tožilka na to opozorila notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Slednji je 28. februarja direktoratu za policijo in druge varnostne naloge naročil, naj opravi izredni nadzor nad delom centra in vodstvom policije, nadzor pa po poročanju časnika še ni končan.

Na SDT so za Večer povedali, da z ugotovitvami nadzora niso seznanjeni, »bo pa tožilka sama prek svojega pooblaščenca kot prijaviteljica nepravilnosti zahtevala vpogled v poročilo«.

Na SDT so časniku potrdili tudi, da poteka proces odpovedi varovanju tožilke. Za to se je odločila tožilka sama, potem ko ji je vodstvo Centra za varovanje in zaščito po opravljeni službeni poti v tujini pred nekaj dnevi zamenjalo celotno ekipo varnostnikov, ki so jo ves čas zelo korektno in strokovno varovali. Nadomestili so jih menda z manj izkušenimi.

Tožilka bo sicer uporabila tudi vsa pravna sredstva proti vodilnim v Centru za varovanje in zaščito, podala naj bi kazenske ovadbe, morda tudi odškodninske tožbe.