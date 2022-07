Trdno zaupamo, da bodo gasilci ubranili naše hiše

Najhujši požar v zgodovini samostojne Slovenije se je razplamtel čez več kot dva tisoč hektarjev. Na terenu je danes prek tisoč gasilcev iz vse Slovenije. Ekipe se menjujejo na dvanajst ur, minister za obrambo Marjan Šarec, je zatrdil, da strahu, da bi zmanjkalo ljudi na terenu, ni.

Pot iz Mirna proti Kostanjevici na Krasu je bila srhljiva. Drevesa in grmički ob cesti so na obeh straneh popolnoma zogleneli. Nad požariščem je letal metulj – eden redkih znanilcev življenja na počrneli kraški zemlji. Ob cesti so na vsakih nekaj sto metrov počivali izmučeni gasilci, ki že peti dan zapored bijejo nečloveški boj z ognjenimi zublji. Požar se je zgodaj popoldne približal vasi Vojščica, vaščane so evakuirali – poleg njih tudi prebivalce Temnice in Novela. Vsega skupaj okrog 400 ljudi.

Tiste, ki se niso mogli umakniti k sorodnikom, so začasno nastanili v osnovni šoli v Komnu – drugo zbirno mesto je pripravljeno v dvorani v Štanjelu. Člani civilne zaščite so pripeljali 50 postelj v vsako od zbirnih mest, ljudem ponudili toplo kosilo, zraven so tudi predstavniki centra za socialno delo in Rdečega križa. Ljudje poskušajo v večini ohraniti na obrazu in ostajajo optimistični. Neizmerno zaupajo v gasilce.

Ena od prebivalk iz Temnice je za Delo povedala, da so jim policisti ob pozivu k evakuaciji dali vsega nekaj minut, da so vzeli najnujnejše in zapustili dom. »Prepričana sem, da naša hiša ni v nevarnosti. Evakuirali so nas zaradi strupenega dima. Zagotovo se bomo zvečer lahko vrnili nazaj,« je dejala ena od 125 ljudi, ki so jih namestili v komenski osnovni šoli. Najmlajšim je za razliko od odraslih vse skupaj skorajda v zabavo – neobremenjeno letajo po šoli, na srečo nezavedajoč se posledic, ki jih bo požar pustil za seboj.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Dim, ki se dviga nad Krasom na obeh straneh meje – niso ogrožene le hiše na slovenski strani, pač pa tudi na italijanski, domači in tuji gasilci si medsebojno pomagajo, še en dokaz, da naravna katastrofa ne pozna narodnosti ali meje – je gost, težak in daje slutiti, da se nočna mora še nekaj časa ne končala. Dokaj gost dim so že zjutraj opazili v Kopru, Portorožu, do popoldneva ga je po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) veter sicer že precej razredčil, koncentracija delcev v zraku se tako zmanjšuje – podobno je na Goriškem in Postojnskem.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Od vsepovsod pa še vedno nosi pepel, ki se useda na avtomobile, okrasno grmičevje in okna stanovanjskih hiš. Razmere za gašenje požara so v času ekstremno visokih poletnih temperatur še toliko bolj zahtevne in izžemajo gasilce. V štabu v Kostanjevici na Krasu je bil vidno utrujen poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan – tudi on je nenehno na terenu. Popoldne je dejal, da se bo požar združil s požariščem na Renškem vrhu. Linija požara se trenutno pomika od ceste Kostanjevica-Lokvica-Opatje selo.

Zahvala gasilcem. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ko bodo gasilci požar ukrotili, se bo začelo novo delo – ocena škode in sanacija. Največ škode bo po besedah župana občine Miren-Kostanjevica Mauricija Humarja na gozdovih, tudi stroški sanacije bodo ogromni. Župan računa na pomoč Zavoda za gozdove in države: »Potrebni bodo sečnja, odstranitev lesu, treba bo nadomestiti uničeno turistično infrastrukturo, urediti pohodniške in kolesarske poti, nadomestiti pogorele informativne in označevalne table.«