Trgovci prevzeli pobudo, proizvajalci se morajo prilagoditi

V Sloveniji že prevladujejo tako imenovane alternativne reje (talna, prosta, ekološka), v katerih se redi 76 odstotkov nesnic, 24 odstotkov nesnic pa se še vedno redi v kletkah. Znotraj alternativnih rej se več kot polovica nesnic (55 odstotkov) redi v hlevski reji, 18 odstotkov v prosti in trije odstotki v ekološki.



Pobudo za odpravo prodaje jajc baterijske reje s polic največjih trgovcev sta marca 2018 sprožila Društvo za zaščito živali Ljubljana in zavod Danes je nov dan. V kampanji Imaš jajca za odpravo jajc so zbrali skoraj 14.000 podpisov. Matjaž Červek z oddelka za raziskave prehrane in razvoja v Jati Emoni, največji proizvajalki jedilnih jajc v Sloveniji, pravi, da prehod na prosto rejo zdaj spodbujajo trgovci, proizvajalci pa se jim morajo prilagoditi – ne glede na stroške.