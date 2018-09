Tri luknje bi sklad zamenjal za šest hektarov vinograda

Ljubljana – Čeprav je predsednik državnega zbora Dejan Židan pred desetimi dnevi v Piranu optimistično napovedal, da je gradnja igrišča za golf v piranski občini »le še stvar postopkov«, ima ta izjava tudi svojo pesimistično plat, ker so postopki v Sloveniji ponavadi zelo dolgotrajni. To dokazuje tudi včerajšnji sestanek predstavnikov občine Piran, sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter ministrstva za kmetijstvo, ki še ni ponudil hitre rešitve za golf.

Boris Šuligoj

Po včerajšnjem sestanku nove predstojnice urada za okolje in prostor piranske občinske uprave Vesne Vičič z direktorico sklada za kmetijstvo Ireno Šinko in vodjem sektorja za urejanje kmetijskega prostora Leonom Ravnikarjem z ministrstva za kmetijstvo je postalo jasno, da v piranski občini ne bodo mogli resneje načrtovati igrišča za golf, vsaj dokler ne bodo sprejeli občinskega prostorskega načrta. Čeprav so tega začeli pripravljati že pred desetimi leti, bodo prihodnji teden oddali naročilo za pripravo novega OPN novemu izvajalcu. Po ocenah poznavalcev bodo v Piranu potrebovali vsaj pet let za sprejetje OPN in drugih načrtov, ki bodo omogočili resnejši začetek urejanja igrišča za golf. Zato Židanovo izjavo o tem, da je golf le še stvar postopkov, v portoroškem turizmu razumejo kot predvolilno izjavo.

Občina Piran je osnutek OPN že leta 2011 posredovala ministrstvom v usklajevanje, vendar se je ta načrt ustavil na ministrstvu za kmetijstvo. Zdaj pa postopek začenjajo znova.

Direktorica sklada kmetijskih zemljišč Irena Šinko je povedala, da se na včerajšnjem sestanku niso ničesar zmenili in da bodo o golfu lahko razpravljali šele, ko bo občina pripravila strateški del OPN. »Pri tem prostorskem načrtovanju imamo v skladu le še eno vprašanje, ki ga moramo razčistiti z občino. Neki naš zakupnik bi v dolini rad sadil šest hektarov vinograda. In če se bo občina strinjala, da bi tri luknje golfskih polj prestavili na severno stran, potem mi ne vidimo ovir za to. Naš zakupnik bi bil s tem zadovoljen. Bomo videli, kako bo občina odgovorila na to, da bi zakupnik na šestih hektarih postavil trajni nasad. Seveda pa sprejemanje prostorskega akta ni v naši pristojnosti, to je stvar ministrstev,« je dejala Irena Šinko. Na občini natančnih pričakovanj sklada še niso prejeli in bodo temeljito razmislili, kako bodo odgovorili. Župan Peter Bossman bo v kratkem ustanovil posebno projektno skupino iz odgovornih občinskih uradnikov, ki bo proučila zahteve sklada kmetijskih zemljišč. Najbolj turistična občina je še vedno daleč od tega, da bi dobila strateško infrastrukturo za svoj razvoj, ker o tem odloča peščica vplivnežev iz povsem druge panoge, je včeraj komentiral portoroški turistični delavec, ki ne želi biti imenovan.