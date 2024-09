Tri mesece čakanja na nujni pregled križa

Več kot 1,4 milijona koledarskih dni smo Slovenci glede na zaključen bolniški stalež lani po podatkih NIJZ izgubili zaradi petih diagnoz, povezanih z bolečinami v spodnjem delu hrbta. V povprečju je odsotnost z dela trajala dobrih 78 dni, povprečna čakalna doba za prvi prosti termin pri ortopedu oziroma fiziatru in za diagnostiko ter fizioterapevtske obravnave pa je bila na 6. avgust letos z napotnico zelo hitro od enega tedna do 87 dni.

Na bolečino v spodnjem delu hrbta (BVSDH) opozarjajo fizioterapevti po vsem svetu, saj jo ne glede na starost doživi v življenju domala vsakdo, za njeno obvladovanje pa je kakovostna fizioterapija še kako pomembna. Na to so ob svetovnem dnevu fizioterapije opozorili tudi naši strokovnjaki z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča in iz Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS).

Celo slikovna diagnostika težko najde vzrok

Če je v svetu leta 2020 bolečino v spodnjem delu hrbta doživelo 619 milijonov ali eden od trinajstih ljudi, kar je v primerjavi s tremi desetletji nazaj 60-odstotni porast, naj bi leta 2050 nad to bolečino tožilo že prek 840 milijonov ljudi. BVSDH je lahko po navedbah strokovnjakov posledica kombinacije številnih telesnih in psiholoških dejavnikov; kar v 90 odstotkih primerov pa je nespecifična in jasnega vzroka za večino kroničnih bolečin te vrste ne moreta pokazati niti rentgen niti magnetna resonanca.

URI Soča. FOTO: Marko Feist

Številni okrevajo z malo ali brez zdravljenja, toda če bolečina ne preneha ali se ne zmanjša niti po dveh do treh tednih, je obisk pri zdravniku ali fizioterapevtu več kot priporočljiv. Po navedbah stroke je vadba najbolj koristna metoda zdravljenja bolečine v spodnjem delu hrbta, zato je fizioterapija pomemben del celotnega zdravljenja.

URI Soča: potreb je iz leta v leto več

Kronična bolečina v spodnjem delu hrbta, ki traja več kot tri mesece, prizadene manjši del populacije, še ugotavljajo strokovnjaki, a v vseh starostnih skupinah. Ker posameznike funkcionalno zelo ovira pri njihovem življenju in je ni mogoče enostavno ozdraviti, to stanje pomeni veliko obremenitev za posameznika in celotno okolje, poudarjajo. V URI Soča program kronične bolečine poteka od leta 2013, potreb po izvajanju tega programa pa je, kot ugotavljajo, vse več.

V Sloveniji letno diagnosticirajo več kot 150.000 primerov, povezanih z BVSDH, ki lahko postane tudi kronična. Po podatkih NIJZ so slovenski zdravniki v letu 2022 na primarni in sekundarni ravni podali prek 151.000 diagnoz, povezanih z BVSDH, kot so, denimo, bolečina v križu, bolečina v križu z išiasom, bolečina v križu zaradi premika medvretenčne ploščice ... V primerjavi z letom 2021 se je število primerov povečalo za več kot 21.500. Najpogostejša diagnoza je bolečina v križu, v povezavi s katero je bilo v 2023 zaznati tudi največ bolniškega staleža - kar 736.992 dni. Največ obolelih je starih med 55 in 64 let, BVSDH pa je nekoliko pogostejša pri ženskah nad 15 let. Od 2380 hospitaliziranih v letu 2022 jih je dobrih 1600 pripadlo delovni populaciji.

Po Sloveniji v teh dneh potekajo številni brezplačni dogodki in aktivnosti, na katerih fizioterapevti, člani ZFS, predstavljajo načine, kako pomagati pacientom z bolečino v spodnjem delu hrbta. Na ZFS so jih našteli »rekordnih sto«; med drugim bodo na 1450 letakih predstavili tudi poklic fizioterapevta.

V javni zdravstveni mreži je do fizioterapevtskih storitev pri težavah z bolečino v spodnjem delu hrbta mogoče dostopati prek delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik specialist splošne ali družinske medicine, ali prek napotitve na fizioterapevtsko obravnavo s strani drugih zdravnikov specialistov, še poudarjajo na URI Soča.

Skoraj leto dni čakanja na redno obravnavo

Povprečne čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo so po podatkih NIJZ za redno obravnavo 321,2 dneva za prvi termin, za hitro obravnavo 261,7, za zelo hitro pa 87,4 dneva. Izvajalci nimajo vpliva na napotitve in posledično tudi ne na čakalne dobe, dodajajo, medtem ko se lahko uporabniki na samoplačniško obravnavo naročijo neposredno pri fizioterapevtu, pri čemer je treba preveriti, ali je fizioterapevt vpisan v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti.

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije. FOTO: Milena Zupanič

V tujini je že dolgo tako, da kadar pacient ve, da ga obravnava fizioterapevt z licenco, lahko zaupa, da je ta kot zdravstveni delavec in strokovnjak ustrezno izobražen, usposobljen in zavezan visokim standardom prakse. Licence poleg tega, da dvigujejo zaupanje pacientov, zagotavljajo zmanjšanje tveganja za napačno postavitev fizioterapevtske diagnoze ali nepravilno zdravljenje ter prispevajo k boljši varnosti in učinkovitosti fizioterapije. Prav tako licence zagotavljajo, da fizioterapevti redno nadgrajujejo svoje znanje in so seznanjeni z najnovejšimi praksami in smernicami v svoji stroki. Doc. dr. Tine Kovačič

ZFS po besedah predsednika doc.dr. Tineta Kovačiča z ekipo ministrstva za zdravje trenutno sodelujejo v »konstruktivnih pogovorih o podelitvi javnih pooblastil na področju fizioterapije«, ki bodo omogočila izdajo licenc, vodenje registra fizioterapevtov in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, kar bo prispevalo k odpravi sistemskih pomanjkljivosti in dvigu kakovosti fizioterapevtskih storitev v Sloveniji.

Za pomoč pri spremembi gibalnih navad in pripravo individualiziranega programa telesne vadbe lahko pacienti obiščejo tudi fizioterapevta zaposlenega v Centru za krepitev zdravja ali Zdravstveno vzgojnem centru, ki delujejo znotraj zdravstvenih domov po Sloveniji v sklopu nacionalnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje. Za individualne posvete pri njem pacient ne potrebuje napotitve s strani zdravnika. Na voljo pa ima tudi številne skupinske delavnice.