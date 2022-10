Tri pisma o integriteti

V nadaljevanju preberite:

Pismo kot sredstvo izražanja o družbi in političnem upravljanju javnih zadev ni le bizarnost v maniri osladne politične korektnosti, ampak tudi uveljavljeni način pretehtanega razmišljanja, denimo pri angleškem filozofu in političnem mislecu Johnu Locku (1632–1704), enem najvplivnejših umov britanskega empirizma na prehodu iz 17. v 18. stoletje. Poznavalci pravijo, da so Dve razpravi o oblasti in Pismo o toleranci (Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration) vrhunec Lockove politične misli.