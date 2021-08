Tri vrste domov, a z vsemi storitvami

V nadaljevanju preberite:

Če bo državni zbor jeseni potrdil najnovejši predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, se bodo prihodnje leto pravice začele najprej uveljavljati v institucionalnem varstvu in potem postopno do leta 2024 še na drugih ravneh. Je pa s tem povezanih veliko sprememb, tudi različne vrste domov. Ali to pomeni, da se bodo morali stanovalci s povečevanjem potrebe po pomoči, seliti? Ali bodo vsi v zavodih upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe? Je upravičena bojazen, da marsikdo, ki zdaj biva v domu za starostnike, ne bo dosegel praga upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe?