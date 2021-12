Triglavski ledenik na poti v Peking

V nadaljevanju preberite:

Problematika izginjanja alpskih ledenikov in ozaveščanje o posledicah globalnega segrevanja ozračja za življenje in za zimske športe sta rdeča nit in cilj komunikacijske kampanje, poimenovane »Misija: Triglavski ledenik v Peking«.

Pod večmesečno ozaveščevalno kampanjo sta podpisana Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) in njegov dolgoletni partner Pivovarna Laško Union (PLU). Kampanja bo spremljala pot vzorčnega kosa ledu Triglavskega ledenika, ki bo s hibridnim vozilom potoval na zimske olimpijske igre v Peking.

Obstoj ledenikov je ključen za obstoj gorskih ekosistemov in je pomemben vir pitne vode za širše regije v njihovi okolici. Po podatkih Evropske agencije za okolje bi lahko do leta 2100 izginilo do 84 odstotkov evropskih ledenikov. To bi nepopravljivo spremenilo naše okolje, zato je nujno, da jih ohranimo. Ker so neposredno povezani z zimskimi športnimi aktivnostmi, je od njih odvisna tudi izvedba zimskih olimpijskih iger.