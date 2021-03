Trije novi predstavniki v svetu mariborskega UKC

V svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor je vlada kot predstavnike ustanovitelja razrešila dosedanje člane: Jožeta Šabedra inNamesto njih je za preostanek mandata, do 4. septembra 2021, imenovala upokojenega zdravnika in sodnega izvedencater oftalmologaiz mariborskega Zdravstvenega doma Adolfa Drolca.Razrešitev članov je v skladu z določbami Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določajo, da se predstavnika ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja ali na predlog ministra.Spomnimo, da je vlada svet mariborskega UKC prevetrila že konec lanskega aprila, ko je za svoje predstavnike imenovala Roberta Pungerla, Andreja Šauperla, Srečka Felixa Kropeja, Borisa Miho Kaučiča in Jožeta Šabedra. Stanislava Naterer je sicer decembra 2019 že podala odstop, a ga je sredi aprila preklicala, danes pa jo je vlada razrešila.Natererjeva je bila v zadnjem času precej izpostavljena pobudnica za sklic nujne seje glede očitkov o mobingu nekaterih vodilnih v UKC, do katere pa ni prišlo. Predsednik sveta zavoda Šabeder za tovrstno sejo ni želel slišati, kasneje je tudi odstopil, svojo odločitev pa je pred dnevi pojasnil za Delo Zaradi njegovega odstopa je sejo, na kateri bi obravnavali tudi domnevni mobing, sklical podpredsednik, a je Šabeder sejo tik pred začetkom preklical češ, da je bila sklicana nezakonito.Hojs je v sredo spet sklical sejo, tokrat dopisno, ki se je zaključila danes. Na njej je bil potrjen razpis delovnega mesta direktorja kliničnega centra za naslednja štiri leta, a je uprava UKC Maribor ponovila tezo, da je bila seja sklicana v nasprotju s poslovniškimi določili.Zdaj je že jasno, da sklepi omenjene dopisne seje najverjetneje ne bodo obveljali. Za člane razpisne komisije za izvedbo razpisa direktorja so bili namreč predlagani Robert Pungerl, Zdravko Luketič in Srečko Felix Krope, ki pa od današnje vladne odločitve ni več član sveta zavoda.Ker pa se z razpisom za delovno mesto direktorja mudi, se bo moral svet zavoda v novi sestavi čim prej sestati.štiriletni direktorski mandat poteče 19. junija.