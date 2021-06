Trije Slovenci 423 delavcev oškodovali za več kot dva milijona

V Delavski svetovalnici so se ostro odzvali na današnje sporočilo celjskih policistov o ovadbi treh slovenskih državljanov, osumljenih oškodovanja 423 večinoma tujih gradbenih delavcev za najmanj 2,1 milijona evrov v devetih letih. » Kje ste, ko je treba zaščiti navadnega delavca ,« sprašujejo ministre.Kriminalistična preiskava v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev se je končala konec maja. Kot so danes sporočili celjski policisti, so delodajalci oškodovane delavce, večinoma iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije, v obdobju med letoma 2011 in 2019 zaposlovali in po določenem času prezaposlovali v vedno nove družbe, s katerimi so formalno upravljali t.i. slamnati direktorji, pri tem pa jim zavestno niso izplačevali plač ter poravnavali prispevkov, akontacij dohodnine in odpravnin.»Kako za vraga je možno, da podjetje praktično devet let 423 delavcem ne plačuje zakonsko predpisanih socialnih prispevkov,« se sprašujejo v Delavski svetovalnici. »Očitno se država veliko raje posveča utrjevanju nadzora nad temi istimi delavci, ki se jim ne izplačuje plač in socialnih prispevkov, kot pa nad kriminalci delodajalci,« si odgovarjajo.Ministre za delo, za gospodarstvoin za financesprašujejo, kje so. Kje ste, ko je treba zaščititi navadnega delavca, ne pa vaših »politik,« so zapisali.Ob tem so spomnili, da so Finančno upravo RS in ministrstvo za pravosodje že pred skoraj dvema letoma pozvali, naj se zaposlenim omogoči neposreden vpogled v oddane REK obrazce v sistemu eDavki, ki se dotikajo njih. Prav tako so Zavod za zdravstveno zavarovanje pozvali, naj zaposlenim omogoči neposreden in celovit dostop do podatkov o njih. »Obe pobudi smo poslali tudi na strateški svet za digitalizacijo. Čakamo na konkreten odziv. Čakamo...,« so pripisali.