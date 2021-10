Tudi danes shod nasprotnikov vladnih ukrepov

Kakor že več tednov zaporedoma, so se tudi to sredo v mestnem jedru prestolnice zbrali številni protestniki, ki nasprotujejo vladi in vladnim ukrepom za zajezitev epidemije covida-19.

Na Trgu republike se je ob štirih popoldne že nabrala pisana množica protestnikov. Tudi danes je shod neprijavljen. Policisti vse udeležence shodov v Ljubljani in po drugih mestih pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem, so zapisali. Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območja shodov bodo videonadzorovana.