Tudi SD vstopa v predsedniško tekmo

Po izstopu Marte Kos iz predsedniške tekme se bodo po NSi in Levici vanjo po naših informacijah s svojim kandidatom spustili tudi v SD. Na kandidaturo je pristal evropski poslanec Milan Brglez, ki je to možnost doslej zavračal, a zdaj, kot kaže, ocenil, da je zdaj prišlo do spremenjenih okoliščin. Brglezovega komentarja nismo dobili, iz SD pa skrivnostno odgovarjajo, da »pogovori tečejo v vse smeri«.

Brglez si po naših informacijah želi kandidirati s podpisi vseh sedmih poslancev SD.

Po klavzuri SD je na to možnost sicer namigovala že predsednica stranke Tanja Fajon, ko je dejala, da so govorili tudi o predsedniških volitvah, na katerih si marsikateri član želi socialdemokratskega kandidata. Tega pa ni izključila, saj so postopki do 28. septembra še odprti.

Milan Brglez je bil v preteklosti že potencialni kandidat SMC na predsedniških volitvah, vendar je sam to priložnost zavrnil, saj je menil, da proti Borutu Pahorju nima možnosti. Brglez je bil eden najvidnejših članov SMC, tudi eden od njenih ustanovnih članov, ob tedanjem prvaku stranke Miru Cerarju tudi njen podpredsednik, prav tako pa je bil predsednik državnega zbora po strankini zmagi na volitvah leta 2014. Sredi leta 2018 se je s SMC razšel in se pridružil SD, kot je tedaj zatrdil sam, je bil »zadnji branik pred odhodom SMC v koalicijo z Janezom Janšo«.

Gibanje Svoboda bo po odstopu svoje kandidatke edina politična stranka, ki v tej tekmi ne bo imela svojega kandidata. Komu bodo namenili svojo podporo, naj bi se izrekli v četrtek.