Psihoterapevtski zakon pred poslanci

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek bo zakon o psihoterapevtski dejavnosti začel zakonodajno pot. Klinični psihologi in psihiatri pristojne pozivajo, naj to ustavijo, pri Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo in drugih združenjih psihoterapevtov zunaj zdravstva pa predvidene rešitve pozdravljajo in jih vidijo kot korak v pravo smer pri povečevanju dostopnosti.

Klinični psihologi, psihiatri in njihovi somišljeniki v zdravstvu z javnim pozivom, ki ga je podprlo več kot 2600 strokovnjakov in 30 razširjenih strokovnih kolegijev, apelirajo na ustavitev sprejemanja predloga iz dolge vrste razlogov. Da je področje treba urediti, a ne tako, kot so si zamislili na ministrstvu za zdravje, je tudi stališče NIJZ ter oddelkov za psihologijo obeh filozofskih fakultet.